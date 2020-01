Czekacie na PlayStation 5? Wykreślcie E3 z kalendarza, Sony tam nie uświadczymy

Zobacz tez: Sony chwali się sukcesem PS4 i prezentuje logo PlayStation 5. Nie spodziewajcie się specjalnego szaleństwa

W wypowiedzi dla Ars Technica przedstawiciele Sony przyznali że bardzo szanują targi E3 i ich organizatorów, jednak ich wizja nie pasuje do tego, czego w tym roku oczekuje Sony. Dlatego też japoński gigant stawia na zestaw rozsianych po świecie wydarzeń, którzy sami zorganizują od podstaw. Chcą zapewnić łatwiejszy dostęp do swoich tytułów wszystkim graczom z rodziny PlayStation. No nie powiem, bym był specjalnie zdziwiony — po zeszłorocznym wykręceniu się z imprezy byłem dość podejrzliwy co do ich obecności w Los Angeles, jak się okazuje — nie bez powodu.

W tej informacji dopatruję się jednak kapki pozytywów: przede wszystkim jest szansa, że Sony zdecyduje się zaprezentować PlayStation 5 nieco wcześniej. Jednocześnie ma szansę na dużo większy rozgłos, niż podczas targów, kiedy to o swoich nowościach będzie opowiadać konkurencja, a przy okazji wszyscy obserwujący imprezę będą śledzić dziesiątki zapowiadanych i prezentowanych tam gier. Sprytne, choć… dodaje do tego równania jeszcze jeden znak zapytania.