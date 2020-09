W Capturze oraz Megane zastosowano już napęd z większą baterią, którą można ładować z gniazdka. Niespełna 10 kWh to taki standard w hybrydach typu plugin i jedyne na co można narzekać to powolna wbudowana ładowarka. Maksymalna moc ładowania to 3,6 kW, co sprawia, że naładowanie baterii do pełna potrwa minimum 3 godziny. To spore ograniczenie, ale powiedzmy sobie szczerze, że w przypadku pluginów nie jest to dyskwalifikujące. Co ciekawe gdy odzyskiwana jest energia podczas hamowania, to do baterii może trafiać nawet z mocą 50 kW (~42 kW w Clio). Dzięki temu układ hamulcowy używany jest w ostateczności.