Gdzie komunikator nie może…

Tam telefon pośle. Norma przecież. Są jeszcze takie (dobre) biznesy, które nie korzystają z potęgi serwisów społecznościowych. Tam na wykonanie usługi trzeba umówić się telefonicznie. Warsztat samochodowy, który działa w ten sposób to akurat częsty obrazek. Czy tak jest źle? No, nie – sądząc po jakości wykonanej usługi jest naprawdę świetnie, a łatwo nie było. Wydzieranie chłodnicy z upierdliwej pod względem serwisowania konstrukcji to akurat sztuka. No i wszystko musi potem działać bez zarzutu, bo przegrzany silnik, uszkodzona skrzynia automatyczna to raczej nic fajnego.

W trakcie dwóch telefonów do warsztatu: pierwszego – celem umówienia się na termin i drugiego – z pytaniem, czy wszystko okej i czy można odebrać pacjenta z warsztatu uświadomiłem sobie, że cholera, ale to był pierwszy kontakt za pośrednictwem tradycyjnej metody wykonywania połączeń głosowych od jakiegoś czasu. Jeżeli przychodzą do mnie jakieś SMS-y, to głównie z ofertami, czy kodami jednorazowymi do usług wymagających dodatkowego uwierzytelniania. Sam z siebie SMS-a nie napisałem od dawna – traktuję go tak, jakby był czymś w rodzaju „telegramu”. Prościej jest przecież skorzystać z któregoś komunikatora w telefonie. Tam nie tylko wysyłam wiadomości tekstowe, ale i dzwonię. Dostępnych gigabajtów internetu w telefonie mam ponad 50 miesięcznie, więc mogę się bawić. W większości przypadków jestem w zasięgu sieci WiFi, więc ten nie topnieje tak szybko.

Nie dziwię się więc, że obecnie na nikim już nie robią wrażenia nielimitowane rozmowy i SMS-y (w sumie, nie robiły wrażenia już nawet kilka lat temu), a królem są pakiety internetowe. I gdybym miał gwarancję, że naprawdę nie muszę korzystać z SMS-ów, czy możliwości dzwonienia, najpewniej bym mógł z tego całkowicie zrezygnować w swojej ofercie na usługi telekomunikacyjne: zwłaszcza, gdyby wiązało się to z możliwością dodatkowego powiększenia liczby gigabajtów. Na razie tak się nie da, bo może się przecież okazać, że znowu będę musiał zadzwonić do warsztatu. A będę musiał na pewno, bo projekt odrestaurowywania samochodu nie skończy się na pewno w tej połowie roku.

Z konsultantem również przez Messengera

I ponownie, nikogo to już nie dziwi. Już lata temu wdrażano w kręgu niektórych usług własne rozwiązania komunikacyjne łączące klientów z konsultantami w webówkach. Dzisiaj coraz częściej widzę, że ktoś do tego wykorzystuje Messengera. I bardzo dobrze, mnie to pasuje. Jestem fanem niestandardowych (czy aby tak bardzo niestandardowych?) metod komunikacji między klientami oraz biznesami i jestem w stanie ich bronić, dopóki nie oznacza to godzenia się na ekstremalne kompromisy. Nie będę przecież twierdził, że wygodniej jest przeskakiwać płot w sytuacji, gdy można wejść furtką, nie o to chodzi. Gdy jednak standardem staje się coś zauważalnie wygodniejszego, bardziej przystającego do czasów w których żyjemy – nie jest niczym dziwnym to, że zaczynamy w tym widzieć sens.