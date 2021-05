To sprawiało, że chcieliśmy uczestniczyć w dyskusji, a jedynym sposobem na to było oglądanie seriali na bieżąco. Rzadko zdarzało się też, że tak szybko porzucaliśmy seriale, a przyczyna tego była bardzo prosta – zanim w ramówce pojawiło się coś nowego, musielibyśmy zaczekać kilka tygodni lub miesięcy, zanim emisja danego serialu/sezonu została zakończona. Byliśmy uzależnieni od nadawców i dopóki to się nie zmieniło, bardzo często oglądaliśmy produkcje, które nas nie zachwycały, ale po prostu zapełniały wolny czas.

Wszystko uległo zmianie, gdy dzięki Internetowi uzyskaliśmy dostęp do nowych odcinków seriali zaledwie kilka godzin po emisji np. w USA. Bladym świtem czasu polskiego pliki pojawiały się w Sieci i ci, którzy nie musieli czekać na tłumaczenie, mogli od razu rozpocząć seans. Nawet jeśli literki pojawiły się kilkanaście godzin później lub kilka dni później, to względem polskiej emisji niektórych tytułów różnica w czasie premiery wynosiła nawet kilka miesięcy, a przy kilku produkcjach nawet kilka lat. Oczywiście do tak kuriozalnych sytuacji dochodzi i dzisiaj, ale nie jest to tak powszechne, bo grające pierwsze skrzypce platformy VOD dostarczają swoje treści jednocześnie do każdego zakątka Ziemi.

Seriale wciągały nawet wtedy, gdy nie zachwycały