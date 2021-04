Dziś biorąc smartfon do ręki, na pierwszy rzut oka nie odróżnisz średniaka od flagowca

Szybkość urządzenia jest nie do rozróżnienia

Wiele osób pyta dziś, jak szybkiego telefonu potrzebują, by móc komfortowo z niego korzystać. Moja odpowiedź na to jest zawsze taka sama – dziś możliwości smartfonów pod względem wydajności już dawno prześcignęły to, czego wymagają od nich użytkownicy. Owszem, średniopółkowe procesory, takie jak chociażby Snapdragon 720G wypadną gorzej w benchmarkach, ale w codziennej pracy płynność działania telefonu za 1300 zł i takiego za 3 tys. zł będzie praktycznie nie do odróżnienia. Faktyczne różnice w wydajności będzie można zobaczyć w bardzo wymagających grach, jednak tutaj trzeba pamiętać, że w tym wypadku dużą rolę odgrywa optymalizacja oprogramowania. Jeżeli chodzi o codzienną pracę na smartfonie, współczesne średniaki są do tego odpowiednio przygotowane. Widać to chociażby po ilości pamięci RAM, która jest kluczowa do multitaskingu. Dziś spokojnie możemy kupić telefon posiadający 6 czy 8 GB pamięci operacyjnej, czyli tyle samo (lub więcej) ile mają niektóre urządzenia z topowej półki.

Ładowanie i pojemność baterii kompletnie nas zmyli

Super szybkie ładowanie to jedna z największych zmian, jakie zaszły w smartfonach w ostatnim czasie. I tutaj nie można zaprzeczyć, że średnia półka bardzo mocno błyszczy na tle konkurencji. Dziś, jeżeli zależy nam na jak najszybszym napełnieniu ogniwa, możemy oczywiście kupić flagowca, który będzie miał 20/30 W ładowanie i baterię posiadającą około 4000 mAh, ale w tym temacie dużo lepiej wyglądają właśnie średniaki. Nie tylko duża część z nich posiada ogniwa 4500-5000 mAh (i często większe), ale też oferują 30, 50 (jak realme 8 Pro), a nawet 65 W ładowanie.

Jakość zdjęć pozytywnie nas zaskoczy

Mając w ręku telefon za 3 tys. zł i taki za 1/3 tej ceny, będziemy się spodziewać, że w przypadku aparatów ten pierwszy będzie znacznie, znacznie lepszy. Jednak przez ostatnie lata poprawa jakości zdjęć była jednym z głównych celów telefonów ze średniej półki i dziś widzimy tego efekty. Średniaki nie tylko potrafią robić dobrze wyglądające zdjęcia w nocy, dobrze wyglądające selfie w trudnych warunkach oświetleniowych, ale też – ich oprogramowanie pozwala zrobić wiele sztuczek znanych dotychczas z flagowych modeli, jak zdjęcia gwiazd czy tiltshift. Doszło już nawet do tego, że niektóre z nich, jak realme 8 Pro, wykorzystują warianty komponentów znanych do tej pory głównie z flagowych modeli jak np. sensor o rozdzielczości aż 108 Mpix.