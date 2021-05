Superproblem Netfliksa w walce z Marvelem i DC. Serial „Dziedzictwo Jowisza” mógł wszystko zmienić – recenzja

Jest to dość typowa opowieść i momentami może irytować schematyczne podejście do wielu wątków. Aktorsko niektóre punkty obsady nie wypadają też na tyle przekonująco, byśmy mogli szybko zacząć komuś kibicować lub się kimś przejmować. Twórcy robią wiele, by postacie nie były jednowymiarowe, ale niestety przez dużą ilość czasu tak właśnie jest. Przez to serial staje się nieco czarno-biały, bo dość szybko segregujemy bohaterów na dobrych i złych, na tych, których lubimy i których nie, itd.

Najciekawszy wątek serialu Dziedzictwo Jowisza

Największą zaletą serialu jest obsadzenie części akcji w czasach recesji w USA, gdy wspomniana stara gwardia superbohaterów zdobyła swoje umiejętności, a kiedy to do pewnego momentu prowadzili zwykłe życie. To zdecydowanie ciekawszy wątek, który pozwala lepiej zbudować tło dla większości postaci, a przede wszystkim dla Sheldona (Utopian). Bardzo intrygującym zabiegiem jest także zmiana formatu, w jakim prezentowane są sceny – proporcje boków obrazu wynoszą 16/9 wypełniając cały ekran, podczas gdy sceny z czasów współczesnych oglądamy w szerszym formacie, zapewne 2:1.

Gdyby nie ten element, dość szybko porzuciłbym „Dziedzictwo Jowisza”, ale zaprezentowanie retrospekcji sprzed blisko dwóch wieków sprawiło, że obejrzałem wszystkie udostępnione odcinki. Prawdę mówiąc niewiele interesowały mnie losy potomstwa i następnego pokolenia superbohaterów, bo nie sposób było oprzeć się wrażeniu, że zostali oni zaprezentowani jako skrajnie nieodpowiedzialni młodzieńcy, którzy poza dużą dozą pretensji do świata i ogromną chęcią do imprezowania nie mają zbyt wiele do zaoferowania.

Nawet jeśli taki był punkt wyjścia, to zdecydowanie lepiej można to było zbalansować, zamiast zrażać widza do kilku lub kilkunastu postaci na przestrzeni kilku scen. Niestety, silną stroną serialu nie są też efekty specjalne, których obecność jest ewidentnie redukowana (do niektórych nadnaturalnych wydarzeń dochodzi poza kadrem), a sceny konfrontacji superbohaterów w przeciwnikami nie wypadają zbyt korzystnie, głównie z powodu oszczędności.

Czy warto zobaczyć Dziedziectwo Jowisza?

Odpowiedź na to pytanie nie będzie jednoznacznym „tak”, bo z tej kategorii znajdziemy kilka lepszych propozycji na seans, jak chociażby „The Boys” czy „The Invincible”, gdzie mamy do czynienia z bardziej barwnymi postaciami i kreacjami aktorów. Być może lepszy casting i większy budżet pozwoliłyby rozwinąć serialowi skrzydła, bo choć sama historia jest ciekawie skonstruowana, to nie ma szans nas mocniej wciągnąć i zaangażować.