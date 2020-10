Piekło na ziemi w Polsce. Potrzebujemy więcej takich dokumentów jak „Dzieci siostry Bernadetty”

Zaginięcie Mateusza Domaradzkiego w 2006 roku uruchomiło bowiem lawinę odkryć osób, które zamieszkiwały Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Zabrzu prowadzony przez siostry boromeuszki. Ich cierpienie trwało latami, a dziś przed kamerą wychowankowie ośrodka z cierpieniem i bólem w głosie opowiadają o tym, czego doświadczyli.

Zaginięcie 8-letniego Mateusza to rodzinny dramat, a to dopiero początek sprawy

Pierwsza część dokumentu skupia się na sprawie zaginięcia 8-letniego Mateusza Domaradzkiego w lutym 2006 roku. Wyszedł z domu pobawić się w najbliższej okolicy, ale tamtego popołudnia już do niego nie wrócił. Rozpoczęto poszukiwania, skorzystano z psów tropiących, ale szeroko zakrojona akcja nie przyniosła żadnego rezultatu. Dopiero miesiąc później udało się zatrzymać dwóch podejrzanych: Łukasza N. i jego kuzyna Tomasza Z – odpowiednio 22 i 25 lat. Wszystkiego dowiadujemy się z relacji najbliższych członków rodziny Mateusza, śledczych oraz ekspertów zaangażowanych lub zapoznanych ze sprawą.

Według relacji świadków niejednokrotnie widziano ich w okolicach szkoły, gdzie zaczepiali dzieci i zachowywali się dość dziwnie. Przyznali się do gwałtu na chłopcu oraz późniejszego zabicia go. Rekonstrukcje wydarzeń, które wielokrotnie organizowano z udziałem podejrzanych, nie doprowadziły jednak śledczych do miejsca pochowania ciała Mateusza. Zdaniem specjalistów mogli oni wyprzeć wspomnienia dotyczącego tych wydarzeń, ale najbliższa rodzina chłopca nie jest przekonana do dziś o winie dwóch mężczyzn. Na tych wątkach skupia się pierwsza część dokumentu, której tempo jest dość spokojne. Kolejne informacje odkrywane są z bez pośpiechu.

Druga część skupia się na trwającej przez lata tragedii wychowanków ośrodka