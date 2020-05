Dyski twarde Skyhawk w nowoczesnych systemach monitoringu Kenik

Pandemia wpłynie również na rozwój monitoringu. Nowoczesne systemy rejestracji i przetwarzania obrazu, pozwolą nam nie tylko na wczesną eliminację zagrożenia, ale pomogą w organizacji naszej pracy. Kamery termowizyjne, mogące rozpoznać osoby o podwyższonej temperaturze ciała (potencjalnie zarażone wirusem), czy inteligentne kamery zliczające przepływ ludzi, staną się powszechne. Będziemy zmuszeni oddać część naszej prywatności w zamian za bezpieczeństwo.

Seagate Skyhawk – serce monitoringu Kenik

Podstawowym przeznaczeniem rejestratorów KENIK jest budowa wysokowydajnych systemów monitoringu, które mogą wspomagać zarządzanie przedsiębiorstwem. Zapis wideo, inteligentna analiza obrazu, możliwość integracji z zamkiem elektronicznym, czy systemem alarmowym umożliwiają zbudowanie kompleksowego zabezpieczenia firmy.

Najważniejszym elementem każdego systemu monitoringu jest miejsce, gdzie są składowane dane. Specjalistyczne dyski twarde w które są zaopatrzone rejestratory, pracują bowiem, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dedykowane do rejestratorów, pamięci masowe posiadają szereg rozwiązań niespotykanych w klasycznych dyskach desktopowych.

SEAGATE , światowy lider w produkcji nośników pamięci, opracował linię dysków SKYHAWK, przystosowanych do ciągłego zapisu obrazu w monitoringu wideo. Z uwagi na możliwość pracy pod dużym obciążeniem, niski poziom zużycia energii, długookresową niezawodność, jest to obecnie jedno z najlepszych rozwiązań w magnetowidach cyfrowych czy rejestratorach sieciowych. Rejestratory KENIK zapisują na nich, obok obrazu z kamer, informacje związane z obsługą sztucznej inteligencji, między innymi analizę obrazu IVS czy dane do rozpoznawania twarzy.

Dyski SKYHAWK, dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu ImagePerfect potrafią wspierać zapis oraz magazynować ponad 10 tys. godzin obrazu w wysokiej rozdzielczości i obsługiwać do 64 kamer na jeden dysk. Nominalne obciążenie nośników SKYHAWK jest trzy razy wyższe od tego co oferują klasyczne desktopowe dyski twarde i sięga wartości 180 TB/rok. Specjaliści SEAGATE szacują średnią trwałość napędów SKYHAWK na milion godzin bezawaryjnej pracy.

Wbudowane czujniki drgań wywołanych przez ruch obrotowy, pozwalają na pracę w systemach wielokieszeniowych, co umożliwia budowę macierzy dyskowych RAID. Serwomechanizmy SEAGATE AccuTrac zapewniają niezawodną wydajność podczas pracy w trudnych warunkach.

W rejestratorach KENIK, wyposażonych w dyski SKYHAWK dane zapisywane są jednocześnie na dwóch nośnikach. Dzięki temu awaria jednego z dysków nie oznacza utraty plików.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w budowie i konfiguracji systemów monitoringu, do rejestratorów KENIK, rekomendujemy dyski twarde SEAGATE SKYHAWK, które cechują się dużą trwałością i niezawodnością. Dane z monitoringu są szczególnie cenne, dlatego warto wybrać renomowane nośniki HDD. – podsumowuje specjalista do spraw systemów monitoringu Eltrox.pl – Krzysztof Olejniczak.

W trosce o bezpieczeństwo zapisanych danych, SEAGATE objął wszystkie napędy linii SKYHAWK 3 letnią gwarancją. Dodatkowo SEAGATE opcjonalnie oferuje program odzyskiwania danych RESCUE. Niezależnie od tego w jaki sposób dysk zostanie uszkodzony (działanie wirusa, awaria, czy celowe zniszczenie przez przestępcę), dysk można przekazać specjalistom z SEAGATE, którzy z ponad 90% skutecznością przywrócą utracone dane.

Monitoring Kenik – zdalne zarządzanie przedsiębiorstwem

Rejestratory KENIK KG-NVR60832-I wyposażone w dyski twarde SKYHAWK to centrum nowoczesnego inteligentnego systemu monitoringu. KENIK KG-NVR60832-I potrafi nagrywać obraz najwyższej jakości o rozdzielczości 4k z 32 kamer jednocześnie.

Oprogramowanie, pozwala na rozpoznawanie twarzy i porównywanie ze wzorcem zapisanym w bazie danych. Wykrywane twarze są na bieżąco zapamiętywane, co umożliwia przeszukiwanie nagrań po wskazaniu zdjęcia danej osoby. Możliwe jest również ustawienie białej i czarnej listy ludzi, których można wpuścić do budynku. Rejestrator połączony z systemem alarmowym może uruchamiać syrenę, wtedy, gdy do firmy usiłuje wtargnąć osoba nieuprawniona.

Dzięki inteligentnej analizie twarzy, system może kontrolować pracowników przychodzących do biura i automatycznie zliczać ich czas pracy. Wystarczy, że kamera zauważy osobę, prześle informację do rejestratora, który wywoła odpowiednią procedurę np.: otworzy drzwi, rozbroi alarm, czy zapisze godzinę wejścia w bazie danych.

Inteligentna analiza obrazu IVS umożliwia ustawienie zdarzeń na które rejestrator ma zareagować w zdefiniowany sposób. W przypadku: wykrycia intruza, przekroczenia określonej linii, opuszczenia określonego obszaru, czy zauważenia szybko poruszającego się obiektu, rejestrator może wszcząć alarm, zablokować drzwi lub wysłać email do administratora. Zwiększa to skuteczność monitoringu i bezpieczeństwo kontrolowanego obiektu.