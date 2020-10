Dokumenty Microsoft Office trzymane na Dysku Google wreszcie działają jak trzeba

Dokumenty Google to świetne narzędzie do pracy, czy znajdujące zastosowanie w domowych warunkach. Pozwala na szybkie i wygodne tworzenie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, czy prezentacji multimedialnych. Google zadbało, by ich rozwiązanie współpracowało z produktami konkurencji i nie stanowiło większego problemu przy próbie zaimportowania i edytowania plików np. z pakietu Microsoft Office. Przechowywane na dysku Google pliki mogą być edytowane w aplikacjach Dokumenty, Arkusze, Prezentacje bez względu na to, czy zostały tam stworzone, czy też pochodzą z zewnętrznych aplikacji biurowych.

Zobacz też: Darmowe i wystarczające dla większości osób. Dokumenty Google – co trzeba wiedzieć?

Jednak do tej pory próba otworzenia plików z rozszerzeniem .docx, .doc, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .xlsm przechowywanych na Dysku Google wywoływały ich podgląd w osobnym oknie, z możliwością przeczytania zawartości dokumentu, arkuszu, czy prezentacji. W tym trybie nie można ich jednak edytować. Trzeba skorzystać z dodatkowych opcji: otworzenia w edytorze lub pobrania na komputer i użycie zewnętrznych aplikacji. Od teraz sprawy będą wyglądały zupełnie inaczej — w moim odczuciu zdecydowanie lepiej. Google postanowiło zmienić domyślną akcję i po wybraniu konkretnego pliku na Dysku Google, ten zostanie otworzony w trybie edycji w odpowiedniej aplikacji z możliwością nanoszenia poprawek, komentarzy, współdzielenia go z innymi i zapisywaniu w formacie, w którym został zaimportowany.

Google usprawnia zachowanie dokumentów z pakietu Office na Dysku Google. Te można edytować od razu, z pominięciem podglądu

Jeśli jednak nie chcecie otwierać wspomnianych plików w domyślnym trybie edycji i interesuje Was jedynie ich podgląd, Google ma na to sposób. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Podgląd lub nacisnąć na klawiaturze klawisz P po zaznaczeniu konkretnego dokumentu. Ten wyświetli się w tradycyjny sposób, z możliwością przejścia do edycji w jednej z aplikacji Google lub pobrania go na komputer. Automatyczne przechodzenie do edycji dokumentów tyczy się wyłącznie plików, które nie są szyfrowane. Jeśli korzystacie z dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, czy prezentacji stworzonych, edytowanych i zabezpieczonych za pomocą hasła przy pomocy pakietu Office to otwarcie ich na Dysku Google wyświetli je w trybie podglądu.

Jednak zanim ruszycie sprawdzić to rozwiązanie na swoich Dyskach Google, warto przypomnieć, że aktualizacje Google wprowadzane są falowo i nie u wszystkich działają od razu. Firma informuje jednak, że wdrożenie automatycznego otwierania dokumentów w trybie edycji rozpoczęło się wczoraj i powinno potrwać do końca przyszłego miesiąca. Zmiany dotkną wszystkich użytkowników — zarówno biznesowych, w ramach Google Workspace, jak i korzystających z darmowych kont Google.

Źródło: Google