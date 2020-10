Note 20 Ultra przegrywa z Xiaomi, Oppo, Vivo i Huawei. Przynajmniej według DxOMark

Samsung Note 20 Ultra to smartfon pełen kontrastów. Z recenzji Krzyśka można poczytać o wielu „ale” związanych z urządzeniem, ale zakładam, że sporo zmieniłoby się gdyby w Europie dostępna była wersja ze Snapdragonem. To, jak pokazują wszelkiej maści porównania, zupełnie inny smartfon. Ale oba mają te same moduły aparatów. Zresztą w swojej recenzji Samsunga Note 20 Ultra sam Krzysztof pisał:

Jeżeli miałbym za coś bezwarunkowo pochwalić Galaxy Note 20, to jest to zestaw aparatów z tyłu. Naprawdę, są to obiektywy, które radzą sobie praktycznie ze wszystkimi zadaniami, jakie przed nimi postawimy. Przede wszystkim, fotografie z aparatu głównego 108 Mpix odznaczają się bardzo dobrymi kolorami, rozpiętością tonalną i detalami. Note 20 Ultra bardzo dobrze radzi sobie też z nagrywaniem wideo. Tutaj mamy kilka trybów nagrywania. Przede wszystkim, chyba mój ulubiony, czyli live focus, z dynamicznym punktem ostrości. Myślę, że wielu osobom może się on przydać. (…) Jednak moim zdaniem ten telefon pokazuje swój pazur w nocy – tutaj widać cały potencjał tego zestawu obiektywów. Zdjęcia są jasne, pełne szczegółów, a ujęcia – stabilne i nieporuszone nawet bez użycia trójnogu. Smartfon jest w stanie wygrzebać detale nie tylko z półmroku, ale też – z kompletnych ciemności.

— co ilustrował stosowną paczką nagrań wideo i fotografii. Wszystkie, moim zdaniem, wyglądają przepięknie — co zatem sprawiło że Samsung Galaxy Note 20 Ultra w rankingu DxOMark zajmuje (dopiero?) ósme miejsce? Niuanse.

Diabeł tkwi w szczegółach

Jeżeli przyjrzycie się rankingowi DxOMark to zobaczycie że pierwsza dziesiątka jest ze sobą kosmicznie blisko. Pierwsze miejsce piastuje obecnie Xiaomi Mi 10 Ultra (130 punktów), dalej jest Huawei P40 Pro (128 punktów), Vivo X50 Pro+ (127 punktów) (…) zaś ósme miejsce Samsunga Galaxy S20 Ultra to 121 punktów (o jeden mniej niż Samsung Galaxy S20 Ultra — i jedno miejsce niżej). Cała ta lista to absolutnie topowe smartfony pod względem fotografii — Samsung od lat chwalony jest za świetne matryce i dobre odwzorowanie kolorów. A z każdą generacją ich smartfonów wszystko staje się jeszcze lepsze — zarówno za dnia, jak i w nocy. Co zatem sprawiło że Samsung Galaxy Note 20 Ultra otrzymał tak „niski” wynik z porównaniem do króla fotografii okiem DxOMark, czyli Xiaomi Mi 10 Ultra?