Dwa najnowsze smartfony OPPO - Reno3 i OPPO A31 trafiły do sprzedaży operatora Plus w promocji. Przy zakupie każdego z nich można dostać e-kodami do zrealizowania w EMPIK-u o wartości odpowiednio 200 i 100 zł. Sprawdzimy, ile można zyskać na takiej promocji.

Smartfon OPPO A31 w abonamencie Plusa

Zaczynamy od tańszego modelu OPPO A31, który w dniu premiery w Polsce kosztował 799 zł. Taka cena jest nadal w EURO RTV AGD, gdzie możemy go kupić w 20 ratach 0% po 39,95 zł.

Tym razem jednak do naszego porównania weźmiemy raty 0% w Plusie, bo w ogólnym rozrachunku wyjdzie nas to taniej – 24 raty po 33 zł daje nam 792,98 zł.

Jeśli chodzi o abonament, w Plusie do porównania weźmiemy ich główny abonament za 50 zł – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 12 GB transferu danych. Zestawimy go z ofertą bez zobowiązania w Plush za 25 zł miesięcznie, gdzie mamy również pełen no limit na rozmowy oraz wiadomości i wprawdzie 10 GB transferu danych, ale po 3 miesiącach wskakuj nam już te 12 GB i rośnie dalej do 20 GB po dwóch latach.