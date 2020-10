Telewizja miała umrzeć, a reklamodawcy walą drzwiami i oknami

Przybywa reklam na VOD

Zmiany nie są też nie do zauważenia na rynku VOD, gdzie ilość treści reklamowych cały czas rośnie. Przypomnę, że w przypadku telewizji, regulacje pozwalają na emisję 12 minut reklam na każdą godzinę ramówki. W przypadku VOD średnia czasu pokazywania reklam zbliża się do 10 minut (analiza agencji mediowej Wavemaker (GroupM) dla WirtualneMedia.pl). Za taki wynik odpowiadać mają serwisy, które należą do komercyjnych nadawców, jak Ipla czy Player.pl – te platformy od początku istnienia oferują swoje treści w wielu modelach, a oferta opiera się w dużym stopniu na darmowym dostępie, lecz z obecnością reklam przed lub w trakcie odtwarzania danych treści.

Drogie kina, nie czas umierać. Nowy Bond nie trafi na VOD – to byłaby katastrofa

Wzrost liczby reklam wynika oczywiście z chęci dotarcia przez reklamodawców do młodszych widzów, którzy kierują się ku platformom VOD o wiele częściej, niż ku klasycznej telewizji. Oglądalność reklam w TVP VOD, Playerze, Ipli i na YouTube’ie przekracza 80%, a pozostałe platformy (VOD.pl, appka Instagrama i YouTube’a) generują nie mniejsze wyniki. Wzrost w porównaniu do marca jest minimalny, ale jest – z 15% do 16% na przełomie września i października.

Sytuacja na YouTube daje do myślenia

Z mojej perspektywy, obserwatora rynku VOD od wielu lat w Polsce i zagranicą, za niepokojące można uznać przejawy chęci oferowania przez platformy VOD płatnych pakietów, które zawierają reklamy. Taki model wciąż obecny jest na Hulu, zaś Peacock – jako jedyna z nowych usług VOD – wprowadziła darmową ofertę z reklamami. Disney+, Apple TV+ czy HBO Max nie podążyły tą ścieżką

Ale sytuacja na YouTube’ie daje do myślenia, ponieważ natłoczenie reklam w serwisie wideo Google jest gigantyczne i użytkownicy na różne sposoby sobie z tym radzą – sięgają po zewnętrzne narzędzia i aplikacje lub po prostu wykupują abonament YouTube Premium, by nie być bombardowanym reklamami.