Dużo mocy i świetne odświeżanie ekranu – takie są gamingowe laptopy HIRO 560 i HIRO 570

HIRO 560 nie idzie na kompromisy jeśli chodzi o wykorzystane podzespoły. W środku znajdziecie wydajny procesor Intel Core i7-10750H (dziesiąta generacja), w podstawowej wersji wspierany przez 16 GB pamięci RAM DDR4 taktowanej zegarem 2666 MHz. Za grafikę jest tu odpowiedzialna karta Nvidia GeForce RTX 2060 z 6 GB pamięci RAM i obsługą Ray-Tracingu. Jest oczywiście obsługa bezprzewodowej sieci WiFi, wyjście HDMI, Thunderbolt 3, dwa porty mini-jack (mikrofon i słuchawki), port LAN (RJ45). Do tego dwa porty USB 3.0, jeden USB 2. oraz jeden USB 3.1 typu C. Nie zapomniano też o czytniku kart pamięci, co dla osób, które wykorzystują komputery gamingowe również do montażu wideo jest bardzo ważne.