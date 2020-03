Dużo gram, czy to wystarczy, żeby zostać mistrzem? Najciekawsze wnioski po OKSE 2020

Aleksander Kaim stwierdził, że pasja jest ważna i tak naprawdę każdy możne pracować w esporcie, gdyż granie w gry i znajomość branży nie jest warunkiem koniecznym. Pojęcie o mechanizmach danego tytułu esportowego może pomóc w codziennych zajęciach, ale najważniejsza jest pasja i otwarty umysł, a także gotowość na ryzyko.

Branża esportowa przeszła ewaluacje, a firmy w niej działające nie szukają już pracowników, którzy od zawsze byli w esporcie i praca w tej branży była dla nich naturalną koleją rzeczy. Teraz stawia się na pracowników z kwalifikacjami, którzy chcą się tej branży się nauczyć i w niej pracować.

Oboje prelegentów zgodnie stwierdziło także, że na rozmowie o pracę najważniejsza jest szczerość, bo kandydaci, któ®zy naginają rzeczywistość niestety ciągle się zdarzają. Należy wyzbyć się myślenia, że jeśli nie zna się branży esportu od lat, to nie można w niej pracować. Branża nie może zamykać się na nowe, wykwalifikowane osoby, bo będzie stała w miejscu, a jej profesjonalizacja będzie bardzo powolna. Powinno stawiać się na ludzi z pasą, chętnych rozwijać się multidyscyplinarnie.

Dużo gram, czy to wystarczy, żeby zostać mistrzem?

Sebastian Krzeporta, trener do spraw przygotowania zawodników esportowych w organizacji x-kom AGO przytoczył wiele ciekawych metod pracy z zawodnikami, które zapewne otworzyły oczy niejednemu pasjonatowi wyczynowego grania. Jeżeli ktoś nadal oczami wyobraźni widzi, że zawodnik esportowy to jedynie ciągłe siedzenie przed komputerem i granie w gry, z paczką chipsów pod ręką, to ten wykład powinien dużo zmienić w świadomości i postrzeganiu esportowców.

Trening esportowca już dawno bowiem nie polega na siedzeniu przy komputerze. Powinniśmy mieć świadomość ile siedzieć, co zrobić po graniu, aby organizm miał szansę na regenerację by móc równie ciężko pracować kolejnego dnia. Dla profesjonalnego esportowca zarówno ciało i umysł są tak samo ważne. Zawodnicy w esporcie do pewnego poziomu pracują intuicyjnie, ale na pewnym etapie jest to za mało by móc realizować się na najwyższym poziomie. Trzeba zrozumieć dodatkowe elementy układanki, wymaga to jednak zapewnienia specjalnego środowiska, które wspomaga zawodnika. Dodatkowo potrzebne są także kompetencje ludzi z różnych obszarów, które to środowisko tworzą.

Niewielu z nas zapewne zwraca uwagę na to, że brak jeśli człowiekowi brak regularnego dostępu do światła dziennego i środowiska zewnętrznego pojawiają się u niego problemy zdrowotne. Niesłychanie ważnym, z perspektywy profesjonalnego podejścia do grania, jest także sposób żywienia. Kariera esportowca może trwać długo, ale trzeba być na to przygotowanym. Organizacja AGO prowadzi regularne warsztaty dla zawodników, uświadamiając im, jak ważne są takie aspekty jak rytm dobowy, rozkład posiłków w ciągu dnia, bilansowanie posiłków – zwrócenie uwagi na to, że posiłek przed treningiem, po oraz w trakcie zawodów może wpływać na formę gracza. Ogromne znaczenie mają także napoje – napoje energetyczne, pobudzające w znaczący sposób wpływają na pracę mózgu, a co za tym idzie – na szybkość reakcji i formę.

Wzrok jest to jest kluczowy zmysł u esportowców. Trener widzenia, który pracował z zawodnikami x-kom AGO, zwrócił ich uwagę na to, jak ważne jest ustawienie odpowiedniego światła podczas grania. Każda organizacja powinna mieć takie najmniejsze szczegóły na uwadze i zadbać o stworzenie odpowiednich warunków swoim graczom.