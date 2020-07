Osobiście duplikat karty SIM wyrabiałem raz, gdy uszkodziłem swoją dotychczasową kartę poprzez jej przycięcie do formatu nanoSIM. Pozostałe przypadki wymiany karty SIM dokonywałem przy okazji zmiany operatora. Czym innym jest jednak wymiana karty SIM przy zmianie operatora, a czym innym jest wyrobienie sobie duplikatu karty SIM.

Czym jest duplikat karty SIM?

Duplikat karty SIM, to wierna kopia naszej karty SIM, z której do tej pory korzystaliśmy i którą otrzymaliśmy od operatora podczas podpisywania umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych lub przy zakupie startera w ofercie na kartę. Przypisany jest do niej nasz dotychczasowy numer i nasza osoba, jako właściciel tego numeru.

Komu przyda się duplikat karty SIM?

Duplikat karty SIM przydaje się w zasadzie w trzech przypadkach. W sytuacji, kiedy nasza dotychczasowa karta uległa uszkodzeniu, czy to mechanicznemu, na przykład podczas przycinania czy to w przypadku naturalnego zużycia po kilku latach korzystania z jednej i tej samej karty SIM.

Drugi przypadek to ten, w którym nie chcemy się bawić w przycinanie karty SIM, a kupiliśmy smartfona, który obsługuje inny format karty SIM. Dziś wydawane są już uniwersalne karty SIM, które możemy wyłamywać w zależności od posiadanego smartfona, dzięki czemu z największego formatu SIM z łatwością przejdziemy do Mini SIM, Micro SIM i Nano SIM. Gorzej jednak wygląda sprawa, gdy z mniejszego formatu przechodzimy na wyższy. W takich sytuacjach oczywiście można kombinować i wkładać mniejszy format w formatkę większego, jeśli takową posiadamy, ale prościej i lepiej wyrobić sobie w tym przypadku duplikat karty SIM.