2 smartfony i 2 abonamenty w ofercie Play

Play przygotował w tej promocji na dedykowanej stronie 3 takie zestawy, my do porównania weźmiemy pierwszy. Mamy tu dwa abonamenty Play Solo M z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi oraz po 20 GB transferu danych na każdej karcie SIM.

Ze smartfonów Play dobrał tu Huawei P30 lite oraz Huawei Y6s. Łącznie za cały zestaw zapłacicie tu 150 zł. Rozbijając to na części składowe, za same abonamenty zapłacicie 90 zł miesięcznie (osobno dwa abonamenty kosztują 110 zł, ale w duetach jest po 10 zł taniej za sztukę), za Huawei Y6s 10 zł miesięcznie, a za Huawei P30 lite 50 zł miesięcznie.

Huawei P30 lite+Huawei Y6s w Play Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem Play Duet M (dwie karty SIM) 90,00 zł 2,00 zł 60,00 zł 24 50,00 zł 3 652,00 zł Oferta dla duetów bez zobowiązania za 48,00 zł 48,00 zł – zł – zł 0 – zł 1 152,00 zł Huawei P30 lite w sklepie – zł – zł 41,63 zł 30 – zł 1 248,90 zł Huawei Y6s w sklepie – zł – zł 14,98 zł 50 – zł 749,00 zł Razem sklep+oferta bez zobowiązania 3 149,90 zł Różnica 502,10 zł

Cena rynkowa Huawei P30 lite to 1 249 zł lub za 30 rat% po 41,63 zł. Z kolei Huawei Y6s kosztuje 749 zł lub 50 rat% po 14,98 zł. Razem z kosztem abonamentu bez zobowiązania dla par da nam wydatek rzędu 3 149,90 zł, a więc o nieco ponad 500 zł taniej niż w Play, pamiętajmy jednak przy tym, że w Play 20 GB na kartę SIM mamy od razu na start, a w porównywanej ofercie bez zobowiązania po pół roku.

2 smartfony i 2 abonamenty w ofercie Orange

W Orange do porównania dobieramy te same smartfony, z tym że sam abonament w podobnej cenie zawiera tu oprócz nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych oraz nielimitowanych wiadomości SMS/MMS, 15 GB transferu na kartę SIM, czyli 5 GB mniej niż w Play.

Huawei P30 lite+Huawei Y6s w Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem Plan Mobilny 55 (dwie karty SIM) 90,00 zł – zł 77,01 zł 24 50,00 zł 4 058,24 zł Oferta dla duetów bez zobowiązania za 48,00 zł 48,00 zł – zł – zł 0 – zł 1 152,00 zł Huawei P30 lite w sklepie – zł – zł 41,63 zł 30 – zł 1 248,90 zł Huawei Y6s w sklepie – zł – zł 14,98 zł 50 – zł 749,00 zł Razem sklep+oferta bez zobowiązania 3 149,90 zł Różnica 908,34 zł

W ostatecznym rozrachunku w Orange jest dużo drożej niż w Play, a w porównaniu z cenami rynkowymi aż o ponad 900 zł.

2 smartfony i 2 abonamenty w ofercie Plus

W Plusie podobnie mamy dwa te same smartfony, ale też jeszcze mniejszy transfer danych niż w Orange, bo na kartę przypadają po 12 GB w miesiącu. Do tego też oczywiście pełen no limit na rozmowy i wiadomości.

Huawei P30 lite+Huawei Y6s w Plus Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem Plus Abonament 50 (dwie karty SIM) 75,00 zł 2,00 zł 93,00 zł 24 – zł 4 034,00 zł Oferta dla duetów bez zobowiązania za 48,00 zł 48,00 zł – zł – zł 0 – zł 1 152,00 zł Huawei P30 lite w sklepie – zł – zł 41,63 zł 30 – zł 1 248,90 zł Huawei Y6s w sklepie – zł – zł 14,98 zł 50 – zł 749,00 zł Razem sklep+oferta bez zobowiązania 3 149,90 zł Różnica 884,10 zł

W T-Mobile nie znalazłem tych smartfonów w ofercie rodzinnej, do tego nie da się skonfigurować zestawu dla pary z innym abonamentem niż najtańszy T-Mobile S z 5 GB transferu danych. Tak więc z trójki operatorów Orange, Play i Plus, najtaniej taki zestaw skompletujecie aktualnie rzeczywiście w Play, no ale pamiętajmy, że pozostali operatorzy jeszcze nie zaczęli swoich kampanii walentynkowych, więc może się to jeszcze zmienić w najbliższym czasie.