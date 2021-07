Nie mam drukarki i mieć nie będę – bo potrzebuję raptem kilku wydruków rocznie. A Wy?

Kilka tygodni temu Tomek zapytał właściwie dlaczego nie mam drukarki. Odpowiedź jest prosta: bo kompletnie jej nie potrzebuję. Czy to oznacza że nigdy nie mam potrzeby wydrukowania jakichkolwiek dokumentów? No cóż — to nie do końca tak, ale z grubsza mogę przytaknąć. Kilka razy w roku odwiedzam lokalny punkt ksero (pod warunkiem, że jego właściciele nie są na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim, albo po prostu na wakacjach) i zdarza mi się co nieco tam wydrukować. W tym roku byłem już dwukrotnie. Po kuriozalny dokument zwrotu do popularnej sieci elektromarketów oraz wydruk etykiety do Paczkomatu, gdy sprzedałem coś na OLX (wówczas sam kod nie wystarcza jak wtedy, kiedy po prostu wypełniam i opłacam wszystko z poziomu mobilnej aplikacji InPostu). Gdyby świat był nieco bardziej otwarty, prawdopodobnie byłyby jeszcze ze dwie dodatkowe, by wydrukować polisy ubezpieczeniowe. Niby mam je w wersji cyfrowej, ale lecąc na drugi koniec świata czuję się po prostu pewniej, pakując do plecaka obok paszportu także wydruki. Czy to coś zmienia? Szczerze mówiąc – nie wiem, na szczęście nigdy nie musiałem z nich jeszcze skorzystać.

I to byłoby na tyle. Nie drukuję dokumentów, wszystko co tylko mogę załatwiam w formie cyfrowej. A jeśli nie ma takiej możliwości, to pewnym jest, że po prostu dostanę je już na papierze — tak jest z wszelkiej maści umowami. Nie mam potrzeby drukowania czegokolwiek dla siebie, bo od wielu lat jestem po cyfrowej stronie — a iPad dodatkowo mi w tym pomaga. Jest zawsze na wyciągnięcie ręki i ma wszystko, czego potrzebuję.