Ochrona środowiska wpisana jest w strategię zrównoważonego rozwoju Orange, która ma na celu osiągnąć neutralność klimatyczną netto do 2040 roku. Tylko w latach 2014-2019 Orange przedsięwziął 190 inicjatyw, które pozwoliły znacznie obniżyć zużycie energii, a co za tym idzie zmniejszyć „ślad węglowy” u tego operatora.

Wśród tych inicjatyw Orange są też takie, w ramach których operator zachęca do zadbania o środowisko również swoich klientów. Należą do nich między innymi telefonów odnowionych oraz odkup od klientów ich dotychczasowych telefonów), dzięki czemu mogą zakupić nowe urządzenia w niższej cenie. Mimo, iż to dwie różne inicjatywy, obie wpisują się w ideę nadania drugiego życia telefonom.

Zakup odnowionego telefonu od Orange

Jaki to odnowiony smartfon w Orange? To przede wszystkim nowy smartfon, ale na przykład z uszkodzonym opakowaniem, może też być używany czy zwrócony przez klienta lub też powystawowy. Przed poddaniem danego smartfona odnowieniu przechodzi on pierwszą ekspertyzę kwalifikacyjną stanu aparatu.

Samo odnawianie smartfonu przeprowadzane jest przez przez wyspecjalizowaną firmę, a po całym procesie odnowy poddawane jest on drugiej ekspertyzie polegającej na kontroli jakościowej i funkcjonalnej już odnowionego telefonu.