Wnętrza samochodów to miejsca szczególnie mocno akcentujące to, do jakiej klasy należy dany pojazd. Każda marka premium stara się zapewnić klientom duży wybór opcji, przygotowując zestawienia z użyciem drogich gatunków drzewa i ekskluzywnych odmian skór lub też z nowoczesnymi materiałami, jak to ma często miejsce w autach sportowych. Od pewnego czasu jednak coraz trudniej się wyróżnić, w setkach modeli zestawiono już ze sobą właściwe wszystkie możliwe materiały. Dla zarządu Bentleya musiało to być szczególnie irytujące, skoro skierowało ich zainteresowanie w stronę... kamienia.