Dramaty, fantasy i komedie rządzą w Polsce. Oto, co oglądaliście najchętniej na Netfliksie

Netflix dość interesująco podszedł do kategorii odkrywania, gdzie znalazły się nie tylko dokumenty (podróżnicze), ale także zagraniczne produkcje, które nie są zrealizowane w języku angielskim. To czasem kropla w morzu i rzeczywiście hiszpańskie czy niemieckie seriale był dla nas dość egzotycznymi produkcjami, ale teraz sytuacja wygląda zgoła inaczej. Do czołówki takich produkcji należy oczywiście „Dom z papieru”, który na polskiej liście TOP 10 widniał przez 122 kolejnych dni. Do podobnej sytuacji doszło w 91 innych krajach, co pokazuje jak silnym tytułem w stawce Netfliksa jest „La Casa de Papel” i dlaczego powstanie koreańska wersja „Domu z papieru”.

