Każdy z nas chyba przeżył kiedyś taką sytuację, kiedy pomimo usilnych prób i poświęcenia dużej ilości czasu na naprawę jakiegoś komputerowego problemu, ten z uporem wartym lepszej sprawy pozostawał nierozwiązany. Jeżeli miałbym podzielić się przykładem, to mi zdarzyło się to chociażby, kiedy (zapewne po jednej z aktualizacji Windowsa) moduł Wi-Fi w moim laptopie zamienił się w timer i regularnie zrywał połączenie co 5 minut. Granie po sieci? Zapomnijcie. Aby go rozwiązać próbowałem wszystkiego – update BIOS, wszystkie sterowniki ze strony producenta Asusa, sterowniki ze strony producenta karty sieciowej, odinstalowanie antywirusa, sterowniki innych producentów – nic nie pomagało. Proces naprawy był tym bardziej upierdliwy, że w jego trakcie odkryłem, iż nazwa modelu na klapie mojego laptopa ma się nijak do tego, jaki jest to model w rzeczywistości. Ciężko też szuka się rozwiązań w sieci i pobiera z niej sterowniki, kiedy do tej sieci ma się ograniczony dostęp. Po kolejnej godzinie spędzonej na męczeniu się i próbie przywrócenia połączenia internetowego wypowiedziałem słowa:

„Kurde, ile ja bym zapłacił, żeby to dziadostwo działało poprawnie”

Nigdy nie uważałem się za człowieka jakoś przesadnie wygodnickiego. Ba, lubię majsterkować i odczuwam satysfakcję, jeżeli uda mi się samodzielnie rozwiązać napotkany problem. Jakby nie patrzeć – od zera złożyłem swoją własną gitarę i liczba komplikacji jakie miały miejsce po drodze znacznie przekroczyła moje przewidywania, a i tak doprowadziłem ten projekt do końca. Różnica jednak polegała na tym, że w przypadku wiosła na takie problemy byłem przygotowany. Natomiast odpalając komputer np. do pracy czy gry chciałbym, żeby on… no cóż… działał. Spodziewam się, że jeżeli wydałem na coś ciężko zarobione pieniądze, to będzie to sprawować się tak jak powinno.