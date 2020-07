Mamy dwie możliwości zmiany miejsca głosowania w wyborach – wpisać się do rejestru wyborców lub dopisać się do spisu wyborców. Wpisanie do rejestru wyborców dokonujemy w sytuacji, gdy zmieniliśmy miejsce zamieszkania na stałe i mieszkamy w mieszkaniu, w którym nie jesteśmy zameldowani. Dopisanie do spisu wyborców to jednorazowa sytuacja, gdy na czas wyborów będziemy przebywać w innym miejscu niż pod adresem zamieszkania. Obie czynności możemy dokonać online przez GOV.pl, logując się do niego Profilem Zaufanym.

Sam przed wyborami robiłem Wam tutorial, jak to zrobić przez internet i nie było wtedy na stronie GOV.pl absolutnie żadnej informacji, że dopisanie do spisu wyborców obowiązuje przez dwie tury głosowania, co było już niemal pewne przed wyborami. Co więcej, jeszcze w poniedziałek po I turze wyborów można było dopisać się online z osobna na II turę, jeśli chcieliśmy głosować w innym miejscu w kraju:

Jak to wygląda dwa dni później? Okazuje się, że nagle staje się to niemożliwe i w przypadku, gdy dopisaliśmy się na I turę na jakimś wyjeździe na drugim końcu Polski i wróciliśmy do miejsca zamieszkania (wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania – link), możemy jedynie zagłosować tam, gdzie głosowaliśmy w I turze:

Co mogą zrobić takie osoby, które dopisały się do spisu wyborców przed I turą na przykład na wyjeździe wakacyjnym albo studenci, którzy powrócili do domu po zakończeniu roku akademickiego na wakacje? Jeden z użytkowników Wykop.pl, otrzymał taką oto informację z Krajowego Biura Wyborczego:

Co oznacza, że jak już wróciliśmy do miejsca zamieszkania, aby wziąć udział w II turze, musimy wrócić osobiście do miejsca głosowania w I turze i pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Nie można tego zrobić e-mailem, ani przez ePUAP. Kuriozalne, prawda? Z pewnością większość z Was dostrzeże jak na dłoni powód takich ograniczeń. Osoby starsze, czyli żelazny elektorat partii rządzącej raczej nie przemieszcza się tak często, jak osoby młode czy studenci, zwłaszcza w tym okresie i to właśnie część z nich będzie pozbawiona prawa do głosowania w II turze, a przynajmniej zostanie im to mocno utrudnione.

Źródło: Wykop.pl.