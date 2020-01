Skoro prezydent USA „atakuje” Apple w kwestii prywatności to… chyba można im zaufać?

Twitterowe konto Donalda Trumpa widziało już wiele ekscentrycznych wpisów, w których prezydent Stanów Zjednoczonych wyrażał swoje poglądy czy jawne niezadowolenie z wielu spraw. Apple jednak mogło liczyć na przychylne traktowanie (no, może poza tym jak zrezygnowali z przycisku w smartfonie — więc Trump udzielił darmowej porady że poprzednia konfiguracja była znacznie lepsza) i było sojusznikiem. W poniedziałek Prokurator generalny Stanów Zjednoczonych oskarżył giganta z Cupertino o brak współpracy, zaś swoją cegiełkę w serwisie społecznościowym dodał także prezydent:

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020