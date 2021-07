Oferty na internet mobilny 5G w T-Mobile

Jeśli chodzi o dostęp do 5G w ofercie domowego internetu mobilnego w T-Mobile to sprawa jest dość dyskusyjna i pominiemy ją w tabelce porównawczej. Powyższe oferty pozostałych dwóch operatorów – Play i Plus to abonamenty dla wszystkich klientów, również nowych, a w T-Mobile dostęp do 5G mogą włączyć sobie klienci, którzy podpisali umowę z T-Mobile w okresie od 09.06.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. i według regulaminu (pdf) mogą z niego korzystać tylko do końca tego roku.