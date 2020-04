Już możecie oglądać nowy “Dom z Papieru”, ale tylko po hiszpańsku! – rozmawiamy z gwiazdami serialu

Úrsula: Tak, zgadzam się z Álvaro. W moim przypadku od momentu, gdy nagrywaliśmy 1. i 2. sezon, minęło bardzo dużo czasu aż do nagrania 3. sezonu. Właściwie to 1. i 2. sezon miały swoje zakończenie, ale oczywiście zdecydowano się kontynuować ze względu na to, co się wydarzyło z serialem. Tak, to prawda. Dla mnie ważne było pokazanie innej Tokio, sytuacja bardzo się zmieniła, minęło trochę czasu, mieszkała na wyspie z Rio i chciałam też to pokazać. Dla mnie ważny jest też wizerunek, aspekt fizyczny, dlatego chciałam też w jakiś sposób zaznaczyć ten upływ czasu i w pewien sposób ukazać inną Tokio, chociażby poprzez inną fryzurę, żeby było widać, że coś się u niej zmieniło. Sądzę, że to interesujące i niezbędne dla postaci, musi zajść jakaś zmiana, szczególnie przy tylu rzeczach, które się im przytrafiły.

Po pierwszych dwóch sezonach serial stał się hitem i teraz na premierę nowego sezonu czeka cały świat. Jakie uczucia wam towarzyszyły podczas kręcenia poprzednich serii, a jakie odczuwacie teraz? Czy wasza perspektywa na to wszystko uległa zmianie?

Úrsula: Tak, prawda, wydarzyło się wiele rzeczy, wiele rzeczy dla mnie zupełnie nowych. Przeżywam to z ogromną radością, jak również nadal z wielkim zaskoczeniem. To, coś, z czego sądzę, że powinniśmy się czuć dumni, coś bardzo pięknego, nie tylko dla serialu, dla nas, ale też dla hiszpańskiego przemysłu filmowego. To, że hiszpański serial przekroczył granice w taki sposób, to dla mnie magia i coś wspaniałego. Być może na początku, kiedy to wszystko się zaczęło dziać, czułam się trochę bardziej przytłoczona, nadal jestem przytłoczona, ale teraz widzę to wszystko z innej perspektywy, z innego, bardzo pięknego miejsca. Chodzi o to, że potrafię to opisać tylko pięknymi słowami. Możliwość podróży – w ostatnich latach dużo podróżowałam, odkąd wydarzyło się to, co się wydarzyło z „Domem z papieru”. To, że tam, gdzie jadę, ludzie wiedzą o mojej pracy, przepełnia mnie radością i jedyne, co mogę zrobić, to czuć się bardzo wdzięczna.