Wystawianie e-recept obowiązkowe jest od 8 stycznia 2020 roku, z kolei e-skierowania będą obowiązkowe od 8 stycznia 2021 roku. Teraz przyszedł czas na rozszerzenie funkcjonalności IKP o możliwość zapisywania w nim wszystkich zdarzeń medycznych, co ma ułatwić i przyspieszyć wywiad z pacjentem podczas wizyty lekarskiej.



Michał Wilbrant, szef działu aplikacji dedykowaych, odpowiedzialny za rozwiązania dla administracji publicznej z firmy S&T:

W najbliższym czasie skoncentrujemy się na rozbudowie funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta, które już wkrótce stanie się domowym centrum zarządzania i archiwizacji dokumentów medycznych. Kolejny krok to dalsze ułatwienia dla pacjentów związane z wdrożeniem centralnej rejestracji na poszczególne świadczenia medyczne. Dzięki automatyzacji i nowym funkcjom systemu e-zdrowie, lekarze w Polsce będą diagnozować szybciej i sprawniej.

Co to dokładnie oznacza? Otóż z początkiem lipca 2021 roku rozpocznie się wdrażanie e-rejestracji, czyli nowych zasad rejestracji naszej dokumentacji medycznej, według których docelowo wszystkie informacje, o każdej naszej wizycie u lekarza mają trafiać do systemu centralnego. Będą to w szczególności takie dane jak informacje o rozpoznanej jednostce chorobowej czy wykonanych badaniach.

Wszystkie nasze dokumenty medyczne będą pobierane z tego systemu centralnego i dostępne od razu po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta. Z tego też poziomu będziemy mogli je udostępniać wybranym lekarzom specjalistom, bez konieczności każdorazowego zabierania ze sobą całej dokumentacji naszej choroby w formie papierowej.

Wdrożenie e-rejestracji ma zostać zakończone do IV kwartału 2021 roku, wraz z udostępnieniem nowego narzędzia do zamawiania online e-recept oraz e-recepty transgranicznej.

Jak wygląda obecnie system e-zdrowie w liczbach? Do tej pory z Internetowego Konta Pacjenta skorzystało 4,3 mln obywateli, wystawiono 450 mln e-recept oraz ponad 4 mln e-skierowań.

Źródło: S&T/Pentacomp/Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Stock Image from Depositphotos.