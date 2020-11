Dodawanie Netflix Originals do listy Google TV zostało zablokowane, ale wciąż da się to zrobić

Jedna lista, by pamiętać o nich wszystkich

Jeżeli macie dostęp do kilku usług VOD, to prawdopodobnie zdarzyło wam się już posiedzieć chwilę i wybrać potencjalnie interesujące was pozycje, dodając je do listy ulubionych / do obejrzenia / czy jakkolwiek się ona nazywa. Google TV sporo w tym temacie ułatwia, bo pozwala zebrać produkcje w jednym miejscu, by mieć je zawsze na wyciągnięcie ręki. Można dyskutować o tym czy Netflix Originals są godne uwagi czy nie, bo po ich zalewie niewiele mają wspólnego z jakością którą zachwyciły widzów wiele lat temu, ale pewnikiem jest, że wciąż zdarzają się tam perełki które warto obejrzeć. Niestety — na tę chwilę użytkownicy Chromecasta z Google TV będą musieli o nich po prostu pamiętać, bo aplikacja nie pozwala dodać ich do listy w obrębie platformy, albo… dodawać je w dużo mniej wygodny sposób — z poziomu wyszukiwarki. Jak informuje serwis 9to5Google, użytkowników wita taki komunikat: