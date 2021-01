Dodatkowe głośniki to świetny pomysł. JZ2000 to flagowy OLED Panasonica na 2021

JZ2000 to telewizor gotowy na graczy

JZ2000 to oczywiście telewizor obsługujący rozdzielczość 4K, a panel OLED wspiera standardy Dolby Vision, HDR10+ oraz HLG. Sercem telewizora jest nowy układ HCX Pro AI Processor odpowiedzialny za analizę wyświetlanego obrazu i dostosowywanie poszczególnych parametrów tak, by prezentował się on jak najlepiej. Jeśli chodzi o wieści dla graczy, czyli obecność złącza HDMI 2.1 4K/120 i VRR wraz z ALLM, to nareszcie możemy potwierdzić, że takowe nowinki w topowym modelu JZ2000 się pojawią, podobnie jak wsparcie dla eARC, które było obecne już rok temu. Usprawnienia, których dokonał Panasonic pozwoliły zmniejszyć lag do zaledwie 14,4 ms, natomiast w kontekście jasności podawana jest średnia wartość 820 nitów.

Dodatki Panasonica by wszystko wyglądało i brzmiało lepiej