Dockin D Fine: Niemiecki konkurent JBL. Czy warto go kupić? [recenzja]

Górny panel posiada cztery fizyczne guziki (głośniej/ciszej, zasilanie, play/pause) oraz diody wskazujące stan połączenia czy poziom naładowania baterii. Wszystkie fizyczne złącza znajdują się z prawej strony pod dyskretną klapką. Znajdziemy tam: wejście audio 3,5mm, wejście zasilania, wyjściowe złącze USB oraz serwisowe złącze micro USB. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić to właśnie do bocznego panelu. Niestety w momencie wpięcia dowolnego kabla całość traci estetyczny wygląd, ale z drugiej strony nie ma na nie innego lepszego miejsce. Trzeba się z tym pogodzić.

Głośnik osadzony jest na dwóch gumowych nóżkach, które dają doskonałą stabilność. Urządzenie zdaje się być przyklejone do każdej powierzchni niezależnie czy był to kamień, drewno czy nawet lakierowany blat. Duży plus za to.

Sama konstrukcja nie wyróżnia się na tle konkurencji. Z przodu znajdują się dwa głośniki wysokotonowe oraz dwa średnio-niskotonowe. Z tyłu zaś umieszczone są dwa pasywne przetworniki basowe.

Cała obudowa posiada certyfikat IP55 co oznacza, że jest odporna na kurz i deszcz. Głośnik możemy więc śmiało zabrać ze sobą w plener. Szkoda tylko, że nie posiada on wygodnego uchwytu, bo całość ze względu na swoje gabaryty jest mało poręczna jeśli chodzi o przenoszenie.

Dockin D Fine: wyposażenie

Wraz z głośnikiem otrzymujemy to co niezbędne: kabel audio 3,5mm, ładowarkę z dwoma wtyczkami (brytyjska, polska) oraz instrukcję obsługi również w języku polskim. Brakuje tylko jakiejś torby czy etui.

Głośnik jest wyposażony w baterię o pojemności 6600mAh. Zgodnie z zapewnieniami producenta (pudełko) powinno to wystarczyć nawet na 14h grania, jednak z moich obserwacji jest to raczej wynik na poziomie 10h co jest zgodne z tym co jest komunikowane na stronie www. Kolejny argument za tym, że Dockin D Fine może z nami śmiało powędrować w plener. Z kolei, żeby naładować urządzenie od zera do 100% należy liczyć ok. 4 godzin. Szkoda tylko, że nie posiada on żadnej torby czy etui. Niby nic, a jednak psuje to ogólny odbiór produktu jako całości.