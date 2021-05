Jakie są Wasze oczekiwania wobec myszy komputerowej? Chyba każdy w pierwszej kolejności zwraca uwagę na kształt i rozmiar, które wpływają na to, czy w ogóle będziemy rozważać dany model podczas zakupów. Jeśli tak jest, to możemy przejść dalej i pierwsze wrażenie, jakie zrobiła na mnie SteelSeries Rival 5, pozwoliła mi szybko i z zaciekawieniem przejść do dalszych testów.

Dość spore rozmiary (20 x 68 x 38 mm), tradycyjny i symetryczny (do pewnego stopnia) kształt błyskawicznie mnie do siebie przekonały, bo choć nie posiadam dużych dłoni, z którymi kojarzą się takie gryzonie, to w tym przypadku nie odczuwałem ani odrobiny dyskomfortu podczas pracy czy rozgrywki przez kilka kolejnych godzin.

Odpowiednia wysokość sprawia, że nadgarstek spoczywa komfortowo i leniwie na myszce, a odpowiednia personalizacja zapewnia warunki, w których delikatne ruchy są wystarczające. Sam design myszy idealnie wpasowuje się gamingowe trendy – ciemny, delikatnie chropowaty plastik i licznie podświetlane elementy nie pozostawiają złudzeń, że jest to model kierowany do graczy.

Ukryte możliwości SteelSeries Rival 5