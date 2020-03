Do pracy i rozrywki wystarczy jeden laptop, który jest gotowy na wszystko

Laptop kiedyś a dziś

Pamiętacie swojego pierwszego laptopa? Jeśli jesteście młodszymi użytkownikami komputerów, to na pewno Wasz laptop był dość lekki, smukły i wydajny. Może nie graliście na nim w najnowsze tytuły, ale te dwu- lub trzyletnie nie stanowiły dla niego żadnego wyzwania. Zbliżając się do trzydziestki mogę z niemałym sentymentem i nostalgią wspominać swój pierwszy laptop, który dostawał poważnej czkawki przy dwuletnim Need For Speedzie, a przekroczenie magicznej bariery kilkunastu kart w przeglądarce było dla niego nie lada wyzwaniem. To były czasy, gdy laptopy można było podzielić maksymalnie na dwie kategorie: biurowe i domowe. Co ciekawe, takie maszyny nie różniły się diametralnie od siebie – to były pojedyncze cechy w konstrukcji czy bardziej podkręcona specyfikacja, by komputer nie sprawiał problemów przy bardziej wymagających zadaniach. Sporo osób dysponowało więc dwoma maszynami – jedną w domu, a drugą w biurze – by oddzielić obydwa środowiska od siebie.