Dlaczego warto mieć serwer NAS od Synology?

Jak to wszystko działa?

Przejdźmy zatem do konkretów, a w zasadzie to do aplikacji, które pozwalają nam wykorzystać NAS od Synology, do tych zastosowań, o których wspominałem powyżej. Gdy już przejdziemy przez proces tworzenia nowego wolumenu, który w zależności od liczby dysków może być stworzony w systemie RAID (0, 1, 5, 6 itp.) lub w specjalnej technologii stworzonej przez Synology, która również zapewnia pewną redundancję dysków. Wszystko po to aby w razie awarii jednego dysku, nadal dało się odzyskać wszystkie zapisane dane. Gdy już dobierzemy rozwiązanie, które nas zadowoli możemy przystąpić do konfiguracji poszczególnych usług.

Automatyczny backup danych

Cloud Station Backup to rozwiązanie, które pozwala stworzyć scentralizowany system przechowywania kopii zapasowych na dysku sieciowym. Wstępna konfiguracja oprogramowania odbywa się na serwerze NAS Synology gdzie instalujemy aplikację Cloud Station Server, która będzie komunikowała się z dowolnymi komputerami w sieci (nie tylko lokalnej) za pośrednictwem aplikacji Cloud Station Backup. Aplikacja dostępna jest na wszystkie popularne platformy i pozwala na łatwą konfigurację folderów i plików, które chcemy backupować i określić harmonogram pracy.

Jednak jeśli chcemy skorzystać z bardziej rozbudowanego rozwiązanie, które przyda się w każdej firmie to warto sięgnąć po aplikację Active Backup for Business. Jest to darmowa usługa dostępna z wybranymi modelami NASów Synology dające ogromne możliwości zabezpieczenia praktycznie wszystkich danych w firmie. Począwszy od pojedynczych stacji roboczych, przez fizyczne serwery, maszyny wirtualne, a na serwerach plików skończywszy. Takie kompleksowe rozwiązanie pozwala na zarządzanie wszystkimi kopiami bezpieczeństwa w jednym miejscu, a w razie awarii na szybkie przywrócenie całej firmy do działania. Przy pomocy Active Backup for Business możemy np. tworzyć obrazy systemów wraz z danymi w formie bootowalnych płyt czy pendrive’ów aby w razie awarii dysku czy ataku typu ransomware, szybko udało się przywrócić komputery w firmie do działania. Bo sama kopia zapasowa to nie wszystko, w kryzysowych sytuacjach liczy się jeszcze czas w jakim możemy odzyskać nasze dane, a rozwiązanie oferowane przez Synology bez dodatkowej licencji wyprzedza w tej kwestii wiele dodatkowo płatnych rozwiązań. Działanie systemu doskonale obrazuje poniższa grafika, która wspomina jeszcze o rozwiązaniu Hyper Backup, które ułatwia replikacje kopii zapasowych w innych lokalizacjach, dla jeszcze większego bezpieczeństwa.