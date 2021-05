Dlaczego warto już dziś postawić na telefon z 5G?

Jeżeli chodzi o najtańsze oferty, to w tym momencie są to oferty za ok. 50-60 zł oferujące (uśredniając) 40 do 50 GB transferu. Jeżeli potrzebujemy więcej, to za ok. 85 zł możemy otrzymać aż 140 GB miesięcznie, co już jest bardzo pokaźną wartością. Jeżeli jednak i to nam nie wystarczy, na rynku dostępne są oferty skrojone wyłącznie pod internet mobilny. Jako że telefony z 5G to najczęściej modele dual SIM (realme 8 5G jest tego doskonałym przykładem), możemy wykupić w ten sposób nawet 1 TB transferu i cieszyć się nieskrępowaną szybkością sieci 5G.

Jak widać, 5G w telefonie nie jest tylko dodatkiem, którego nie wykorzystamy. Jest to technologia, która na naszych oczach staje się standardem i jeżeli mówimy o rozwoju smartfonów w ciągu najbliższych kilku lat, to ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której 5G nie zawita finalnie do wszystkich urządzeń. Dziś już nikt nie sprzecza się, że 4G jest potrzebne, i tak też będzie z 5G. Dlatego kupno smartfona z 5G dziś to nie tylko dostęp do lepiej działającej sieci dziś, ale także – inwestycja w długowieczność urządzenia.

–

Materiał powstał we współpracy z realme