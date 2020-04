Dlaczego szyfrowanie danych jest takie ważne?

Konkretne wymogi prawne wobec różnych podmiotów sprawiły, że niezbędne stało się wykorzystanie dodatkowych narzędzi, które zapewnią odpowiedni poziom szyfrowania przetwarzanych danych osobistych. Do takich narzędzi należy ESET Endpoint Encryption, który zadba nie tylko o te dane, które są przechowywane w bazie, ale także o pozostałe informacje na dyskach twardych, nośnikach wymiennych, wszystkich plikach oraz poczcie e-mail. Taki pakiet działa w tle, nie angażuje pracowników i nie wymaga znajomości żadnych nowych procedur.

Jedno rozwiązanie, brak szkoleń, kompleksowa ochrona i szyfrowanie

Działanie pakietu jest wręcz banalne, bo ogranicza się do zakupu licencji i instalacji oprogramowania na stacjach roboczych. Co istotne, zarządzanie użytkownikami i wspomnianymi stanowiskami jest możliwe po stronie serwera, więc wystarczy dostęp do jednego komputera, by zdalnie kontrolować bezpieczeństwo wszystkich maszyn i danych. O wszechstronności rozwiązania świadczy kompatybilność z wieloma platformami, także starszymi, które mogą być niezbędne do działania wewnętrznej infrastruktury (jak Windows 7, Server 2008-2016 i inne) oraz mnogość algorytmów i standardów szyfrowania, które są obsługiwane (wśród nich znalazły się AES 256 bit, AES 128 bit, RSA 1024 bit, Triple DES 112 bit, Blowfish 128 bit). Rozwiązanie ESET spełnia certyfikat FIPS-140, którego specyfikacja nie tylko spełnia, ale przekracza wymogi regulacji RODO, więc w przypadku zmian czy aktualizacji zapisów prawnych nie będziemy musieli zmieniać narzędzia ani reagować w jakikolwiek nagły sposób.

O bezpieczeństwie świadczy prosta matematyka – sprawdzenie każdej z kombinacji 128-bitowego klucza AES, przy wprowadzaniu aż miliarda kluczy na sekundę, zajęłoby… 1,5 biliona lat. Technika brute force jest tą najpopularniejszą, ale nie jedyną metodą ataku. Stosowane też są inżynieria wsteczna i próby szukania luk w samym oprogramowaniu szyfrującym. To dlatego tak istotne jest, by korzystać z najnowszych wersji narzędzi do szyfrowania.

Z takiego narzędzia korzysta ponad 2 mln osób

O pewności oferty ESET świadczy wieloletnia współpraca z takimi firmami jak T-Mobile, Canon, Allianz Suisse czy Mitsubishi Motors. Na naszym lokalnym podwórku ESET zapewniał bezpieczeństwo infrastruktury Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wyboru jest wiele metod szyfrowania (całego nośnika lub wybranych treści), ale o tym wszystkim decydują administratorzy, a nie poszczególni pracownicy, którzy mogą skupić się na swoich obowiązkach.

Zagrożenia, które pojawiają się w przypadku braku stosowania metod szyfrujących, są dziś o wiele poważniejsze, niż nawet kilka lat temu. Po przeniesieniu większości aktywności i danych do cyfrowych centrów spowodowało, że uzyskanie zdalnego dostępu do nich jest w teorii możliwe. Wcześniej niezbędne było fizyczne sforsowanie różnych zabezpieczeń, dziś (podkreślę) w teorii można to zrobić z domu z własnego laptopa. Oczywiście nie jest to czynność, do której przygotuje się i którą wykona każdy. Niemniej można być pewnym, że nie brakuje chętnych na dotarcie do poufnych danych, żeby je potem odsprzedać konkurencji (czy komukolwiek) lub wykorzystać do własnych potrzeb. Włodarze firm muszą podjąć wiele kluczowych decyzji, na przykład czy szyfrowaniu będą podlegać wszystkie dane, co z pewnością podniesie poziom bezpieczeństwa, ale wpłynie też na spowolnienie lub wstrzymanie niektórych procesów wewnątrz firmy.

Szyfrowanie pozostaw specjalistom

Nie ulega jednak wątpliwości, że cyfryzacja będzie postępować i to prawdopodobnie coraz szybciej. Będzie to skutkowało potrzebą dostosowania prawa i wszelkich regulacji do nowych realiów, a w konsekwencji wszyscy (firmy oraz konsumenci) nie będą mieli innego wyjścia, niż dostosować się do nowych przepisów. Pomogą w tym na pewno profesjonalne rozwiązania, które są stale rozwijane i aktualizowane w odpowiedzi na każde nowinki prawne. Dzięki temu nie będzie podstaw do obaw w kwestii egzekwowania prawa, a przede wszystkim prywatne dane będą bezpieczniejsze, nawet w przypadku ataków z zewnątrz i ewentualnych wycieków, ponieważ brak dostępu do klucza szyfrującego skutecznie zablokuje możliwość odczytania jakichkolwiek informacji.

—

Materiał powstał we współpracy z marką ESET