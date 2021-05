Dlaczego serial Władca pierścieni kosztuje 465 mln dolarów i jest droższy od jachtu Bezosa?

Gigantyczne pieniądze zawsze przykuwają uwagę, dlatego w ostatnich tygodniach tak wiele poświęcono jej niektórym projektom. Należy do nich serial w świecie Władcy pierścieni, który powstaje na zamówienie Amazonu, a który ma być dla platformy przełomowym projektem, który uczyni Prime Video równie rozpoznawalną marką, co Netflix czy HBO. „Gra o tron” pokazała, jak ogromnym fenomenem może być serial telewizyjny, a rekordowe wyniki oglądalności poszczególnych produkcji Netfliksa udowadniają, że rynek wciąż ma ogromny potencjał.

Dlaczego serial Władca pierścieni kosztuje pół miliarda dolarów?

Amazon realizuje serial wykorzystując stworzony przez Tolkiena świat i nie szczędzi na niego pieniędzy. Za samo przejęcie praw do ekranizacji zapłacono ponad 250 mln dolarów, a koszt produkcji 1. sezonu przekracza 465 mln dolarów. Kwota ta nie jest dziełem przypadku, lecz wynika z faktu, iż do zbudowania jest gigantyczny, fantastyczny świat pełen scenografii i kostiumów, które należy zaprojektować i przygotować zupełnie od podstaw. To generuje koszty, ale w przypadku następnych sezonów, które z pewnością zrealizuje Amazon, wydatki będą mogły być niższe, bo część planów zdjęciowych i kostiumów będzie gotowa.

