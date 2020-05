Dlaczego pozwalamy, by producenci telefonów kłamali nam w żywe oczy?

Myślicie, że to tylko rodzynek? O nie nie. Dokładnie na tym samym lata wcześniej została przyłapana Nokia. Tak, Nokia, nie HMD Global.

W tę kategorię wpada też Apple ze swoją kampanią „shot on iPhone”. Wspominają co prawda, że używają do tego dodatkowego sprzętu i oprogramowania, ale nie rozumiem, jak można używać takiego argumentu jako obrony ich działań, jeżeli wyraźnie widać, że celem jest pokazanie konsumentowi lepszego zdjęcia niż jego iPhone jest w stanie zrobić.

Jeżeli jesteśmy przy kłamstwach i Huaweiu, to nie można tu nie wspomnieć o dużej aferze mającej swoje początki jeszcze w przypadku Mate 10 Pro. Wtedy to zostało ujawnione, że telefony firmy mają specjalny „tryb benchmarku” pozwalający im na znaczne podbicie wydajności, jeżeli wykryją, że taka aplikacja jest odpalona. Dzięki temu konsumentowi wyświetlą się pożądane cyferki, jednak mocy tej nie doświadczy on w codziennym działaniu sprzętu. Widać to bardzo mocno w porównaniu wyników 3D Mark, gdzie jeden z nich przeprowadzany jest „tradycyjną” aplikacją, a drugi – tym samym programem ale ze zmienioną nazwą, dzięki czemu telefon nie odpalał specjalnego trybu.

Ale tutaj też Huawei nie jest jedynym winnym. Okazuje się, że tryb wykrywania benchmarków jest dziś obecny na większości telefonów z Androidem. Huawei był po prostu pierwszym, który dał się złapać.

Kłamstwa producentów potrafią być bardzo niebezpieczne

Tutaj przechodzimy do bardzo świeżego przypadku i mojej prywatnej krucjaty odnośnie tego, żeby dowiedział się o nim każdy, kto chce kupić nowy telefon. Na początku maja firmie Xiaomi zostało udowodnione, że za plecami użytkowników zbiera pełen komplet danych o tym co robią w sieci (także w trybie incognito), jak poruszają się po interfejsie telefonu oraz jakiej muzyki słuchają. Dane te nie tylko przetrzymywane są na zewnętrznych serwerach Alibaby, ale też same pliki są tak słabo zaszyfrowane, że ich rozkodowanie nie stanowi żadnego problemu.

Problem polega na tym, że dzień później Xiaomi próbowało tuszować sprawę i ich oświadczenie może zostać streszczone w zdaniu: Nic się nie stało, a jak się stało, to wszyscy tak robią. Gorzej, że neguje w nim kilka faktów, jak np. śledzenie w trybie incognito, na które druga strona ma twarde dowody. Niestety, w tym przypadku też nie zapowiada się, by w stosunku do producenta ktoś wyciągnął jakiekolwiek konsekwencje.

Niektórzy producenci są niczym chorągiewki na wietrze

„Przestępstwem” o nieco mniejszym kalibrze, ale także irytującym, jest sytuacja, w której producent najpierw coś wyśmiewa, bądź też staje po którejś ze stron, aby następnie bez mrugnięcia okiem się z tego wycofać. Co więcej – jestem pewien, że w przynajmniej części tych firm takie deklaracje od początku były podszyte kłamstwem i obliczone na to, że producent za chwilę zrobi coś, co jest z nimi kompletnie sprzeczne. Tutaj też mam kilka przykładów. Jedną z firm, która przychodzi na myśl, kiedy mówi się o producentach nie do końca szczerych w stosunku do swoich konsumentów, jest Samsung. Zapewne wiele osób kojarzy reklamy z okresu, w którym wychodził iPhone X. Byliśmy wtedy raczeni takimi oto dziełami