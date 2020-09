Jest rok 2020, a faks jakoś nie chce umrzeć

Kiedy zaczynałem swoją pracę kilka lat temu, jedna rzecz zdziwiła mnie bardziej niż inne. Chodziło o to, że kiedy otrzymywałem od kogoś wizytówkę, to pod adresem e-mail i numerem telefonu widniał numer… faksu. Ba, kilka razy ktoś podyktował mi zły numer i zdarzało mi się na taki faks dodzwonić – wrażenia audio nie do podrobienia. W późniejszym etapie miałem przyjemność współpracować z przedsiębiorstwem zajmującym się zarządzaniem drukiem w firmach i tu nastąpiło kolejne zaskoczenie – klienci wciąż pytają o usługę faxu kiedy zamawiają maszyny drukujące. Zaczęło mnie to więc zastanawiać, bo o ile widzę zastosowania dla wielu metod komunikacji, które miały „wyginąć” jak np. radio, o tyle faksowanie rzeczy jest dla mnie niczym porozumiewanie się za pomocą telegrafu. Można, ale po co?

Czym w ogóle jest faks?

Zanim zaczniemy, warto wspomnieć, czym w ogóle jest faks i dlaczego jeszcze niedawno był jedną z najważniejszych maszyn w biurze. Żeby to zrozumieć musimy cofnąć się kilkadziesiąt lat wstecz, do momentu, w którym nikt nawet nie myślał o szerokopasmowym internecie, bądź też – o internecie w ogóle. Aby przesłać jakikolwiek dokument należało go wtedy wysłać pocztą, zanieść osobiście do odbiorcy, bądź właśnie – przefaksować. Faks bowiem skanował dokument w na tyle niskiej rozdzielczości, że dane te można było przesłać liniami telefonicznymi do podobnej maszyny pod wybranym numerem, a ta odtwarzała go na miejscu. Ciekawostką jest to, że pierwsza maszyna, która spełniała rolę faksu powstała w latach 40… XIX wieku. Także jeżeli faks pożyje z nami jeszcze trochę, to stuknie mu okrągłe 200 lat istnienia.