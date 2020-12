DJI Mini 2 to mały dron o ogromnych możliwościach

Aplikacja DJI Fly

Drona spinamy ze wspomnianą aplikacją DJI Fly. Ma jasno rozpisane funkcje, powiela je z kontrolera, pozwala też szybko i wygodnie zmieniać tryby nagrań oraz zdjęć jak również przejść w tryb manualny kamery. Automatowi można zaufać, ale warto też samemu pogrzebać w ustawieniach migawki czy ekspozycji, bo może się okazać, że lepiej skonfigurujecie kamerę do efektu, który chcecie osiągnąć. Aplikacja na samym starcie jasno pokazuje strefy lotów i warto uważać, bo choćby w Warszawie jest ich naprawdę sporo, a chyba nikt nie chce mieć nieprzyjemności. Mam to „dronowe” nieszczęście, że mieszkam niedaleko lotniska, więc miałem ograniczone pole manewru jeśli chodzi o możliwość lotów w okolicy i dobrze, że aplikacja DJI Fly mnie o tym ostrzegała. Szkoda, że nie podpowiada kiedy planować wypady z dronem na nagrania, bo złapanie ładnej pogody podczas tegorocznej jesieni graniczyło w moim przypadku z cudem i najwięcej latałem kiedy wszystko naokoło było szaro-bure. I bardzo żałuję, że nie miałem okazji zabrać DJI Mini 2 na jakiś wakacyjny, zagraniczny wyjazd gdzie niebo jest przepięknie niebieskie, a białe morskie fale uderzają o czystą plażę – myślę, że sprzęt rozwinąłby wtedy skrzydła. Mam nadzieję, że uda mi się go wypożyczyć od DJI na najbliższe wakacje.

Mały, lekki, a w powietrzu wariat

DJI Mini 2 waży 249 gramów i aż trudno uwierzyć, że tak mała i lekka konstrukcja będzie w stanie poradzić sobie w powietrzu. Ale ten sprzęt lubi zaskakiwać i jako że nie miałem okazji latać jedynką, byłem bardzo zaskoczony jak ten sprzęt sprawuje się w powietrzu. Nawet na kilkudziesięciu metrach podgląd z kamery pokazywał, że dron jest w stabilny, a ruchy gałek na kontrolerze przekładają się na to, co robi urządzenie. Szczególnie przypadła mi do gustu bardzo dobrze działająca funkcja RTH (Return To Home), gdzie ustawiłem sobie wysokość na jakiej dron ma wracać do punktu startu i uruchamiałem ją jednym przyciskiem na ekranie smartfona. Ucieszą się z niej wszyscy, którzy obawiają się o zgubienie w terenie. Za każdym razem DJI Mini 2 wracał dokładnie do tego punktu, w którym stałem.

Bardzo fajne są też dodatkowe funkcje nagrań. To bajery, ale z fajnym efektem – wznoszenia czy krążenia wokół operatora. Myślę, że można za ich pomocą zrobić bardzo ładne, filmowe ujęcia. Czy raczej zrobi je za nas dron, bo po ich uruchomieniu wszystko bierze na siebie.

Drugą podstawową różnicą względem pierwszego Mini jest kamera 4K (wcześniej maksymalna rozdzielczość wynosiła 2,7K). Większy rozmiar matrycy to jednak nie wszystko, dostajemy wideo w 100 Mb/s i widać to podczas przeglądania zarejestrowanych materiałów wideo. Myślę, że przy odrobinie treningu i zaangażowania, śmiało nakręcicie tym naprawdę bardzo ładne filmy. Producent umożliwił również robienie zdjęć w formacie RAW, co znacząco ułatwia późniejszą obróbkę dając zdecydowanie większe możliwości w postprodukcji. Jest też szeroka panorama, podczas której dron robi wokół siebie zdjęcia.