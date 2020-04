Następca popularnego Mavica Air jest już dostępny na rynku. Co potrafi?

Jakiś czas temu miałem przyjemność rozmawiać z Maciejem Margasem, zawodowym fotografem wykorzystującym do swojej pracy drony. Zapytany o przyszłość, Maciek zażyczył sobie, by ktoś zagroził DJI jako najsilniejszej firmie w branży, ponieważ mogłoby to zmusić przedsiębiorstwo do innowacji. Cóż, patrząc na ich najnowszy model z serii Mavic Air, firma najwyraźniej nie potrzebuje konkurencji, ponieważ i bez niej potrafi imponująco rozwinąć swój produkt. Dziś DJI zaprezentowało następcę Mavica Air pierwszej generacji i liczba zmian, które twórcy wprowadzili do tej serii może robić wrażenie. Przed państwem DJI Mavic Air 2.

DJI Mavic Air 2 – wymiary, waga i lot

Przede wszystkim wypada zauważyć, że nowy Air jest sporo większy niż jego poprzednik. Rozłożony ma 183 x 253 x 77 mm, podczas gdy pierwszy model miał wymiary 168 × 184 × 64 mm. Zwiększyła się też waga – z 430 do 570 g. Oznacza to, że w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów wciąż można nim latać bez świadectwa kwalifikacji UAVO. Jak wiemy, od lipca krajowe regulacje zmieniają się na europejskie, i w przypadku Mavica Air 2 jego waga będzie wymagała rejestracji zarówno drona jak i operatora (kat. min. A1 C1). (EDIT: W związku z przesunięciem się daty wejścia przepisów w życie, rejestracja będzie wymagana od stycznia, dzięki lucas za zwrócenie uwagi) Do zwiększenia wagi mocno przyczyniła się bateria – ma teraz 3500 mAh, dzięki czemu pozwala na ponad 30 min lotu. Nie zwiększyła się natomiast prędkość maksymalna – to wciąż 19m/s (tyle, na ile pozwala A1 C1), czyli nieco ponad 60 km/h. Tak samo jak poprzednik, Mavic Air 2 ma potrafić wspinać się na 5 tys. metrów. Użytkownicy Air 2 będą jednak mogli w końcu zrobić z tej umiejętności użytek, ponieważ znacznie polepszono zasięg urządzenia. Poprzednik miał zaledwie 80 m odległości, natomiast tutaj, według zapewnień DJI mamy nawet 10 km. Nawet, jeżeli faktyczny zasięg będzie wynosił 10 proc. tego, mamy tu duży progres względem Mavica Air 1.