Najwyraźniej w 2020 Polacy będą dalej na potęgę piracić filmy i seriale z Disney+

W Sieci regularnie czytamy o nowych planach Disney i nadchodzących premierach, ale najbardziej wyczekiwana informacja wciąż się nie pojawia. Na liście właśnie ogłoszonych krajów nadal brakuje Polski i nie wiadomo, kiedy nad Wisłą pojawi się serwis VOD Disney+.

Disney+ w nowych krajach

Zdarzenie to zdają się też oddalać liczne umowy Disney z lokalnymi dystrybutorami i usługami VOD, jak HBO GO oraz VOD.pl, gdzie od kilku tygodni w ofercie można znaleźć wiele produkcji powstałych pod szyldami marek należących do giganta. Siłą Disney+ są właśnie filmy i seriale takich marek jak Marvel, Star Wars, Pixar czy National Geographic – mają one w Polsce wielu fanów, a nie bez znaczenia są także oryginalne produkcje Disney+, jak „Mandalorian”, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Następstwem absencji Disney+ w Polsce jest całkowity brak dostępności tych treści w naszym kraju i choć istnieją pewne metody na korzystanie z Disney+ w naszym regionie, to można śmiało zakładać, że widzowie z takich krajów jak Polska przyczynili się do wywindowania „Mandaloriana” w rankingach najczęściej piraconych seriali w 2019 roku.

Niestety, jak na razie nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić w najbliższej przyszłości. Na liście krajów, gdzie Disney+ pojawi się pod koniec marca, znajdują się Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Austria i Szwajcaria. Wiedzieliśmy o nich nieco wcześniej, zaś najnowsze doniesienia wskazują na Portugalię, Belgię i kraje nordyckie – tam Disney+ zawita latem tego roku. Kilka miesięcy temu wydawało się, że Polska może znaleźć się w gronie krajów, gdzie Disney+ będzie dostępne w pierwszej połowie 2020 roku, ale na chwilę obecną temat ucichł.

Filmy i seriale Disney w Polsce jak na razie u konkurencji