Ile można było czekać?! Discovery+ startuje w Polsce i to zaskakująco udany debiut

A na debiut Discovery+ niby nie musieliśmy długo czekać, bo przecież kilkanaście dni temu pojawiła się na innych rynkach. Jeśli tak na to spojrzymy, to rzeczywiście ruch na polskim rynku był błyskawiczny. Z drugiej zaś strony na wygodny dostęp do szerokiego asortymentu programów i seriali od Discovery czekamy całymi latami. Przegapienie emisji choćby jednego odcinka (lub gdy nie uda Wam się go nagrać) powodowało, że jedynym wyjściem było oczekiwanie na powtórki.

Ponad 40 filmów i seriali wkrótce zniknie z Netfliksa. Zaplanujcie seanse

No dobrze, można było też polegać na innych źródłach treści wideo, ale chyba nikomu nie sprawia to przyjemności. Czy w takich okolicznościach zdziwienie i pretensje stacji do widzów były uzasadnione? Nic nie usprawiedliwia piractwa, ale trochę prawdy jest w stwierdzeniu, że pirat to źle obsłużony klient i jeśli taki gigant jak Discovery nie znalazł do tej pory sposobu na udostępnienie widzom swoich treści w Sieci oraz jednoczesne zarabianie na tym, to czy można komukolwiek się dziwić, że skierował się ku mniej legalnym zakątkom Sieci?

Archiwa Discovery (Channel) nareszcie dostępne online