Dzięki nowemu narzędziu Microsoftu będzie można zaciągać dane na stronę prosto z Facebooka

Znacie pewnie te sytuacje. Szukacie jakiejś informacji w sieci, dajmy na to – godzin otwarcia danego sklepu, oraz informacji, czy jest on otwarty dziś. Gdzie pójdziecie? Na ich stronę internetową? Na stronę całej sieci (jeżeli to sieciówka)? Na ich profil facebookowy? No cóż, jeżeli jesteście mną – zapewne na wszystkie te miejsca i jeżeli macie moje szczęście, jest duża szansa, że we wszystkich trzech dostaniecie różne odpowiedzi, często mijające się ze stanem faktycznym częściej niż politycy przed wyborami, a jeszcze częściej – sprzeczne pomiędzy sobą. Wynika to z prostego faktu, że dane na dużej części stron wpisywane są raz, podczas ich tworzenia i następnie zostają tam nie zmienione bez względu na wszystko, co dobrze było widać w czasie pandemii, gdzie godziny otwarcia niektórych placówek falowały jak obroty w starym silniku. Jednak Microsoft ma na to receptę.

Microsoft Digital Marketing Center ze świetną opcją dla małych i średnich biznesów

Digital Marketing Center to nowa usługa Marketingu Cyfrowego od Microsoftu. Na pierwszy rzut oka potrafi to samo co wszystkie inne – zarządzanie kampaniami reklamowymi, profilami w social mediach czy analityka to nic szczególnego. Warto jednak zauważyć, że DMC posiada też wiele darmowych narzędzi, przeznaczonych dla małych i średnich firm. Jedną z nich jest możliwość tworzenia prostych stron internetowych. W usłudze będzie dostępny kreator, który w kilka kliknięć pozwoli stworzyć funkcjonalną stronę WWW ze wszystkimi aktualnymi danymi zaciągniętymi z wybranego przez nas źródła, m.in. z Facebooka.