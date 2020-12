Możecie spać spokojnie – grałem już w Diablo Immortal i jest świetne!

Diablo Immortal wygląda bardzo dobrze, choć zdecydowanie lepiej prezentuje się w ruchu i na ekranie smartfona – screeny nie robią już takiego wrażenia. Dużo detali jak na taki mały ekran, fajna gra świateł, sporo kolorów i spójny styl graficzny. Ogrywałem Diablo Immortal na iPhone 11 i przy maksymalnych detalach ustawiłem najwyższe FPS-y – gra działała świetnie, zero przycięć, mega płynność – żałuję tylko, że telefon ma odświeżanie ekranu jedynie na poziomie 60 Hz. Tak natomiast wyglądają oficjalne minimalne wymagania sprzętowe gry:

CPU – Snapdragon 710 / Hisilicon Kirin 810 lub szybszy

GPU – Adreno 616 / ARM Mali-G52 lub lepsza

RAM – 2GB of RAM lub więcej

OS: Android OS 5.0 (Lollipop) lub nowszy

Dodam też, że techniczna alfa jest w kapitalnym stanie – zero przycięć, zero glitchy, to naprawdę solidny kod, który nijak się ma do standardowych alf. Jedyne co było nie tak, to pojawiająca się często czerwona ikona sieci i pingi na poziomie 200 ms. Obstawiam jednak, że to wina oddalonych serwerów testowych i po premierze wszystko wróci do normy. No i potrafił mi podgrzać telefon, bateria też schodziła dość szybko.