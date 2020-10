DeX? A może zamiast tego mobilny Windows…

Jeżeli taka wersja systemu Windows zostałaby doprowadzona do stanu używalności (czyli – powstałyby na nią odpowiednio dużo aplikacji firm trzecich) i laptopy oparte o procesor ARM zaczęłyby pojawiać się w przestrzeni publicznej, to nie widzę powodu, dla którego, po delikatnych modyfikacjach, taki system Windows nie mógłby zastąpić chociażby DeXa. Po pierwsze – myślę, że więcej osób w takim przypadku zdecydowałoby się w ogóle spróbować uruchomić taki system, a po drugie – jestem przekonany, że dużo przyjemniej by się im pracowało w środowisku, które choć w jakimś stopniu przypomina to z ich PC.

Czy telefony podołałyby takiemu zadaniu?

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Czy współczesne telefony dałyby sobie radę „uciągnąć” przepisany na ARM system Windows 10? Myślę, że…tak. Oczywiście, nikt nie przeprowadzi bezpośredniego porównania, ale nawet, jeżeli dzisiejsze topowe jednostki (SD 865+) były tak mocne jak laptopowe procesory Intela przed 7 lat (i5/i7-4XXX), to wciąż wystarczająco dużo mocy, by taki system obsługiwać. Oczywiście, akceleracja graficzna to zupełnie inna sprawa, ale pamiętajmy, że mówimy tu o podstawowych zadaniach – przeglądanie stron WWW czy napisanie dokumentu. W takich zastosowaniach połączenie smartfonów i systemu Windows byłoby niezastąpione.

Oczywiście – patrząc gdzie obecnie jest Windows na ARM, do spełnienia takiej wizji jeszcze daleka droga. Jednak ja nie widzę innej, jeżeli telefony kiedykolwiek mają mieć chociaż małą szansę zastąpić PC.