Oto potęga społeczności. W Deluxe Ski Jump 4 jest już ponad 100 nowych skoczni

Jakiś czas temu informowaliśmy was o tym, że deweloper najpopularniejszej nad Wisłą (i chyba najpopularniejszej w ogóle) powrócił do pracy, czego skutkiem było nie tylko wydanie DSJ 2 na Androida, ale też – wypuszczenie po wielu latach oczekiwania patcha 1.7 do gry Deluxe Ski Jump 4. Dlaczego ten patch jest taki ważny? Otóż dodaje on chyba najważniejszą funkcję do produkcji – wsparcie dla skoczni budowanych przez użytkowników. Do tej pory bowiem do dyspozycji mieliśmy „tylko” 24 obiekty, które wzorowane były na prawdziwych skoczniach. Na początku oczywiście taki zestaw wystarczał, jednak z czasem świat skoków poszedł do przodu, a gra – stała w miejscu. Brakowało chociażby gigantycznej skoczni w Vickersund czy egzotycznych obiektów z Kazachstanu czy Rosji. Sam spędziłem z tą produkcją setki, jeżeli nie tysiące godzin i brak nowych obiektów po jakimś czasie mocno dał mi się we znaki. Na szczęście wszystko zmieniło się niedawno.