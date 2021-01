Widzieliście kiedyś monitor do wideokonferencji? Dell zrobił takie, mają nawet przycisk MS Teams

Wie to również popularny producent sprzętu komputerowego, Dell. Firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i postanowiła przedstawić monitory dedykowane wideokonferencjom. Po co? A choćby po to żeby szybko i sprawnie podłączyć się na wideospotkanie bez szukania słuchawek czy kamery – a te ostatnie ciężko dziś znaleźć w normalnych cenach. Warto też dodać, że w przeciwieństwie do laptopów, standardowe monitory na biurko takich kamer nie posiadają.

Dell przedstawił trzy nowe monitory właśnie do wideokonferencji. Posiadają certyfikat Microsoft Teams, każdy z nich ma nawet dedykowany tej aplikacji przycisk. Monitory posiadają wysokiej jakości kamery internetowe z matrycami 5-megapikselowymi oraz czujnikiem IR. Do tego dwa 5 watowe głośniki i wbudowany mikrofon z systemem redukcji hałasu. Podobno jakość rejestrowanego obrazu i dźwięku ma być bardzo dobra, a sprzęt pozwoli również obsłużyć logowanie przez Windows Hello.