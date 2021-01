Dekoder EVOBOX Stream na Święta… i po Świętach

EVOBOX Stream posiada też wbudowany tuner DVB-T, więc po podłączeniu anteny, możemy za jego pomocą oglądać wszystkie kanały z naziemnej telewizji cyfrowej. I tu nie ponosimy oczywiście żadnych kosztów, więc nawet jeśli nie wykupimy żadnego pakietu, dekoder ciągle będzie nam miał coś do zaoferowania.

Święta to oczywiście tylko przykład, bo dekoder doskonale odnajdzie się na każdym wyjeździe (a nie zapominajmy, że dzięki usłudze ON THE GO nie będziemy musieli go nawet zabierać ze sobą, bo wystarczy smartfon lub tablet i dostęp do internetu, żeby uzyskać dostęp do rozbudowanej oferty w ramach Cyfrowego Polsatu GO. Dodając to wszystko do siebie otrzymujemy niezwykle elastyczną usługę i ogrom możliwości (na dobrą sprawę dla każdego!). W takich okolicznościach zdecydowanie nie da się powiedzieć „nie mam co oglądać”.

Warto dodać, że telewizja internetowa Cyfrowego Polsatu w opcji z abonamentem jest od niedawna (dokładnie od 28.12) dostępna też w ramach smartDOM, programu oszczędnościowego od Plusa i Cyfrowego Polsatu, który gwarantuje rabaty za łączenie usług. To tym samym świetna opcja dla rodzin, które wybierając usługi telekomunikacyjne (razem z telewizją internetową i dekoderem EVOBOX Stream), mogą na takim łączeniu usług sporo zaoszczędzić.

Materiał powstał we współpracy z Cyfrowym Polsatem