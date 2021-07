Robił deepfake’i na YouTube. Teraz będzie pracował przy Star Warsach

Na tym etapie rozwoju chyba już każdy słyszał o pojęciu deepfake. Możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do nałożenia twarzy jednej osoby na drugą w taki sposób, że dla przeciętnego odbiorcy jest to nie do odróżnienia jest zarówno fascynująca, jak i przerażająca. Obawy o to, do czego może zostać wykorzystana ta technologia nie powstrzymują coraz większej grupy ludzi przed eksperymentowania z deepfake’ami. Dziś tak naprawdę każdy może stworzyć przekonujący film z twarzą każdej innej osoby. Widać to szczególnie na YouTube, gdzie wiele osób popisuje się swoimi umiejętnościami w kwestii robienia deepfake’ów. Jedną z tych osób był YouTuber Shamook, którego dzieła pozwoliły mu znaleźć nową pracę.

Od deepfake’ów do pracy w LucasFilm

Shamook od jakiegoś czasu prowadził średniej wielkości (70 k obserwujących) kanał na YouTubie, na którym dzielił się swoją pracą. Jego pasją było przerabianie znanych scen z filmów w taki sposób, by podmieniać w nich aktorów, bądź też – poprawiać zastosowane tam CGI. Na jego kanale możemy obejrzeć jak wyglądałby Matrix gdyby zamiast Neo był tam Will Smith, oryginalna trylogia filmów o Spidermanie gdyby grał w niej Tom Holland, a także co by się stało gdyby rolę Tony’ego Starka dostał Tom Cruise. Jeżeli chodzi o sagę StarWars, Shamook często poprawiał CGI użyte przez twórców, za pomocą deepfake odtwarzając twarz księżniczki Lei czy młodego Luke’a Skywalkera w serialu Mandalorian. I jak się okazuje, to dało mu zatrudnienie w Lucasfilm.