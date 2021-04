Dron dostarcza towary do sklepów Decathlon. Taka nowoczesność nam się podoba!

Cały program może okazać się jedną z najlepszych decyzji sieci sklepów Decathlon, która świetnie radzi sobie w czasach pandemii. Zainteresowanie sprzętem sportowym wzrosło, a możliwość dokonywania zakupów online z przesyłką pod drzwi klienta lub odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym pozwala sklepowi prowadzić sprzedaż bez przerw. Ja też znalazłem się w gronie osób, które dokonywały zakupu w jednym z lubelskich Decathlonów i obsługa zamówienia była niezwykle sprawna.

Czekasz na paczkę z Aliexpress? Uważaj na oszustów, którzy podszywają się pod DHL

Jedynym problemem w obecnej sytuacji może być brak towaru w najbliżej znajdujący się względem nas sklepie. Do wyboru mamy wtedy wyprawę do bardziej oddalonego punktu odbioru lub wysyłkę zamówienia w paczce. Drugi scenariusz oznacza, że na zamówienie zaczekamy minimum jeden dzień roboczy, a to w niektórych przypadkach może być problematyczne (inni klienci, którzy odbierali zamówienia w tym samym czasie, co ja, kupowali między innymi zapasowe dętki i wentylki do kół rowerowych).