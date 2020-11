Najbliżej jego zapewnienia na dużych terenach jest Elon Musk ze swoim projektem Starlink, jednak nadal nie jest to pierwotna koncepcja darmowego dostępu do sieci lub bardzo taniego. Za zestaw potrzebny do korzystania z internetu dostarczanego przez satelity trzeba zapłacić 499 dolarów i 99 dolarów w abonamencie. Co prawda to cena dla mieszkańców USA, ale trudno oczekiwać aby w innych krajach dostęp do tego internetu był jakoś znacząco tańszy.

Darmowy internet w Polsce – najlepsze sposoby

Darmowy internet na wybrane aplikacje i serwisy

W zasadzie to, co planował Mark Zuckerberg udało się już jakiś czas temu wdrożyć operatorom w Polsce. Kilku z nich ma w swojej ofercie różne aplikacje i serwisy, z których korzystanie nie pomniejsza transferu danych z podstawowego pakietu, czyli darmowy internet w ograniczonym zakresie, dokładnie ta sama koncepcja, co miał Facebook.

Nasi operatorzy aby zachować zasady neutralności sieci skorzystali tu z opcji udostępniania darmowego transferu do wybranych aplikacji, ale tylko w przypadku posiadania aktywnego płatnego podstawowego pakietu transferu danych, po jego zużyciu nie można korzystać z sieci, również w tych darmowych aplikacjach czy serwisach.

Darmowy internet od Aero2

Nie możemy też zapominać o darmowym internecie Aero2, udostępnianego przez Grupę Cyfrowy Polsat. Kartę SIM do tego internetu możemy zamówić tylko przez internet, ponosimy przy tym jedynie koszt na start, który zamyka się w kwocie 34 zł (20 zł depozyt + 14 zł za przesyłkę) i możemy za darmo korzystać z dostępu do sieci do woli.